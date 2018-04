Attaque à Münster: les politiques expriment leurs condoléances

Plusieurs politiques en Allemagne et à l'étranger ont exprimé samedi leurs condoléances envers les victimes de l'attaque à Münster, lors de laquelle un homme a foncé vers la foule avec sa camionnette, faisant trois morts. L'homme, qui souffrait de troubles psychiques, selon plusieurs médias allemands, s'est ensuite donné la mort, se tirant une balle "dans son véhicule", selon les autorités.

"Les informations qui nous parviennent de Münster sont horribles", a déclaré le président allemand, Frank-Walter Steinmeier. "Nous devons faire face à un acte d'une grande violence. Mes pensées vont aux victimes et à leur famille. Mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu un être cher."

La chancelière Angela Merkel s'est dite "profondément bouleversée" par "les terribles événements" de Münster. "Tout sera fait pour élucider cette affaire et soutenir les victimes et leurs proches", a ajouté la chancelière sur Twitter.

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a dit "pleurer avec Münster". "Mes pensées vont aux victimes et aux membres de leur famille. Ma plus grande reconnaissance va à ceux qui offrent leur aide en ces temps difficiles. Je leur souhaite à eux et aux blessés beaucoup de courage."

Le président français Emmanuel Macron a présenté samedi soir sur Twitter ses condoléances à l'Allemagne pour "l'attaque de Münster".