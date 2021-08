Attaque à l’aéroport de Kaboul : entre l’impuissance américaine et l’humiliation talibane, l’Etat islamique est le seul gagnant

Ce 26 août, plusieurs explosions à l’aéroport de Kaboul ont été revendiquées par l’Etat islamique. A quelques jours de la date butoir pour le retrait américain d’Afghanistan, prévu pour le 31 août, ces attaques sont un coup dur tant pour les Américains que pour les talibans. Chez les uns, on constate, une fois de plus, de la faiblesse. Chez les autres, c’est déjà un défi de taille pour un pouvoir qui ne s’est pas encore consolidé. La réaction aux trois explosions au sein de l’aéroport Hamid Karzaï (Kaboul) ne s’est pas fait attendre du côté américain : "Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer", a déclaré Joe Biden, tout en confirmant que les évacuations allaient bel et bien continuer. Malgré son ton dur, difficile de cacher sa débâcle totale. Une "débâcle" pour Biden "Il risque d’y avoir une grande différence entre ce que Joe Biden a déclaré et ce qui est réellement faisable sur le terrain, détaille Serge Jaumain, professeur ordinaire d’Histoire contemporaine à l’ULB qui codirige le Centre interdisciplinaire d’étude des Amériques 'AmericaS'. La seule manière imaginable d’atteindre l’Etat islamique est de procéder à des frappes chirurgicales très ciblées. Or, il est très difficile de savoir qui et où frapper, d’autant plus qu’en cas de frappes aériennes il existe toujours un risque de toucher des civils". Ce qui est arrivé à Kaboul est le pire scénario que le président américain aurait pu imaginer Ce qui est clair, en revanche, est que "ces attaques révèlent l’immense débâcle américaine. Sur le long terme, ces événements vont avoir des conséquences pour la présidence Biden. Ce qui est arrivé à Kaboul est le pire scénario que le président américain aurait pu imaginer, poursuit l’expert, qualifiant les événements de ces dernières vingt-quatre heures comme "le moment le plus difficile" de la présidence du successeur de Donald Trump. ►►► À lire aussi : Pourquoi la Belgique met-elle fin aux évacuations depuis l’aéroport de Kaboul ? Les explications du gouvernement

Les talibans humiliés à leur tour L’attaque à Kaboul, qui ne pourrait ne pas être la dernière avant le 31 août, s’avère donc une humiliation également pour les talibans. Désormais, analyse Didier Leroy, ils "vont devoir, comme n’importe quel gouvernement, faire face à une menace terroriste permanente. Leur appareil sécuritaire va donc devoir exercer ses fonctions comme dans tout autre état fort". En ce sens, bien qu’ils n’aient encore consolidé leur pouvoir, les talibans restent un "acteur fondamental sur le territoire afghan, à la différence de l’Etat islamique qui, lui, comprend un groupuscule d’environ deux mille combattants." Alors, même si le dispositif de sécurité taliban n’atteint pas le niveau de sophistication d’autres nations, l’expert invite à considérer le fait que "les talibans disposent d’un appareil conséquent, avec des hommes partout." La création d’un armement et d’un service de renseignement efficaces demandera certes du temps : "c’est exactement pour cela que les Talibans essaient de gagner du temps : ils doivent consolider leur pouvoir et rassurer la communauté internationale afin d’obtenir le dégel des fonds internationaux et relancer l’économie", analyse Didier Leroy. ►►► A lire aussi : Afghanistan : quel risque terroriste représentent l’Etat islamique et Al-Qaida face aux talibans ? Mais il ne faut pas oublier que les talibans disposent déjà d’un certain capital, construit sur base d’un modèle économique très rentable, celui de la vente d’opium et de drogues illicites. A cela s’ajouteront, selon l’expert, "à moyen terme, des partenariats commerciaux." ►►► A lire aussi : Fin des évacuations d’Afghanistan : le gouvernement doit rendre des comptes au parlement, selon le député cdH Georges Dallemagne

Quel impact demain sur les rapports entre l’Occident et les talibans La présence d’un ennemi commun, l’Etat islamique, pourrait-elle alors jouer un rôle dans l’éventuelle reconnaissance des talibans ou rapprocher l’Occident du nouveau pouvoir afghan ? La question est complexe et la réponse demande de la nuance. Serge Jaumain et Didier Leroy reconnaissent que l’EI est, actuellement, un ennemi commun des talibans et des puissances occidentales – mais aussi de la Chine et la Russie. "Mais de là à dire que cela pourrait déboucher sur une alliance ou que cela va faciliter les liens, je n’en suis pas sûr, estime Serge Jaumain. Les attaques de ce jeudi ont prouvé la faiblesse du dispositif sécuritaire taliban, ce qui les rend indirectement responsables. Or, cette faiblesse, couplée à l’absence de financements, risque de rendre encore plus difficile la reconnaissance des talibans". Pour certains Etats il serait moins mauvais de s’accommoder des talibans que d’un EI déchaîné Pour Didier Leroy, en revanche, la présence de l’ennemi commun risque de jouer dans la balance, surtout lorsque l’on sait que les Talibans aspirent à la charia, mais dans une perspective bien moins totalisatrice que l’EI. Sans compter que "pour certains Etats il serait moins mauvais de s’accommoder des talibans que d’un EI déchaîné. Et que les si les talibans se chargent de l’EI, certains états pourraient s’en accommoder également : cela pourrait être le cas de la Chine, qui craint que les Ouïghours soient recrutés par l’Etat islamique." A l’heure d’écrire ces lignes, ce vendredi après-midi, une seule certitude : les Etats-Unis continuent bel et bien les évacuations. Malgré les attaques, 12.500 personnes ont été évacuées ces dernières vingt-quatre heures, rapporte le New York Times.