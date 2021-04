Asile: le nombre de mineurs non-accompagnés en forte augmentation à la frontière sud des Etats-Unis

De plus en plus jeunes

Oscar Escamilla, officier U.S. Border Patrol dans la vallée du Rio Grande. - © APTN

Oscar Escamilla est officier de la police des frontières (US Border Patrol) dans la vallée du Rio Grande. Il assure l'accueil des migrants. Parmi eux, de plus en plus de très jeunes enfants. "Ils savent que nous allons les libérer. Ils savent que pour le moment, rien ne les arrête. Nous n'allons pas les expulser vers leur pays. Alors ils continuent à venir en masse. Et pour le moment, nous commençons à voir des enfants de plus en plus jeunes amenés par leurs responsables, par des parents, par des grands-parents, qui que ce soit de la famille qui demandera ces enfants et qui paie donc les frais pour faire entrer ces enfants en contrebande dans le pays".

Les témoignages des enfants, recueillis par la police des frontière, défient quelque fois l'imagination: "Vous savez, il y a environ un mois et demi, j'étais ici et je parlais à l'une des petites filles. Nous allions l'envoyer à l'hôpital. Et en me rapprochant d'elle, j'ai remarqué qu'elle ne pouvait pas parler. Et j'ai demandé au personnel médical ce qui s'était passé. Et la raison pour laquelle elle allait à l'hôpital. Elle avait en fait été violée en groupe. Et la raison pour laquelle elle ne pouvait pas parler, c'était parce qu'elle avait perdu la voix au cours du viol".