Asile: la solidarité européenne va se concentrer sur les retours

La Commission européenne présente ce mercredi un projet de réforme de sa politique migratoire. Cinq ans après la crise des réfugiés, la question migratoire reste d’une criante actualité. Les incendies qui ont ravagé le camp de Moria sur l’île de Lesbos la semaine dernière l’ont encore rappelé.

Cette réforme doit venir remplacer le règlement Dublin en vigueur jusqu’ici. Ce règlement obligeait les migrants à introduire leur demande d’asile dans leur pays d’arrivée, donc forcément dans un pays du bassin méditerranéen. Ces pays ont été oubliés par la plupart des autres États membres qui ont fait preuve de bien peu de solidarité. Les crises de la migration de 2015 et 2016 ont ainsi profondément divisé les Européens.

Aide aux retours

Le projet qui sera présenté entend rendre cette solidarité obligatoire. Mais plus une solidarité dans l’accueil, principe qui a montré ses limites allant jusqu’au refus de certains Etats mais une solidarité dans les expulsions, dans les retours des migrants en situation irrégulière, explique François Gemenne, chercheur en sciences politiques et spécialiste de la question migratoire : "On va permettre à des pays comme la Hongrie par exemple de participer aux opérations de refoulement et d’expulsion, et évidemment ces pays ne demandent que ça".

Parmi les autres pays qui devraient accueillir favorablement ce type de mesures, la Pologne, mais aussi l’Italie et la Grèce.

Le pays qui choisit de "sponsoriser" ces retours aurait 8 mois pour le faire et pourrait choisir la nationalité des migrants, selon Politico.

L’Union européenne désignerait un coordinateur pour ces retours et prévoirait une aide supplémentaire pour les pays où débarquent en premier lieu les migrants.

La Commission voudrait aussi organiser une procédure accélérée de l’accueil, une sorte de tri permettant soit de renvoyer rapidement vers le pays d’origine soit d’ouvrir une procédure officielle d’accueil en fonction du statut de chaque personne : homme ou femme, isolé ou en famille, majeur ou mineur.

Reste à voir si le compromis présenté par la Commission est acceptable pour les 27 États membres alors que des dizaines de milliers de migrants sont toujours bloqués en Grèce. L’Autriche a déjà émis des doutes sur la faisabilité de cette réforme, vu l’opposition des pays d’Europe centrale et orientale à la répartition des migrants, et préconise une meilleure protection de frontières extérieures, "en luttant ensemble contre les trafiquants et en envoyant de l’aide sur place", a suggéré le chancelier autrichien Sebastian Kurz.