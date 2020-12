Asile et migration: quatre enfants migrants périssent au large de la Libye

Les corps de quatre enfants migrants âgés de cinq à dix ans ont été retrouvés mercredi sur une plage à l'ouest de la capitale libyenne Tripoli, à la suite du naufrage de leur embarcation qui tentait de gagner l'Europe, a indiqué le Croissant rouge libyen.

"Nous avons été informés (mercredi) de la présence d'une embarcation en train de couler en haute mer avec 30 personnes à bord" dans la région de Zawiya, à 45 km à l'ouest de Tripoli, a dit à l'AFP Hassan Mokhtar al-Bey, du Croissant rouge.

Les sauveteurs ont "d'abord découvert les corps de trois enfants sur la côte près de la localité d'al-Motred" près de Zawiya "puis un quatrième près de la raffinerie de Zawiya", à quelques kilomètres plus à l'ouest, a-t-il ajouté. Plusieurs couvertures, dont celle d'un bébé, ont été retrouvées sur les rochers où les corps des enfants ont été découverts, selon un journaliste de l'AFP.

Le sort des autres passagers, leurs nationalités ou leur point de départ n'étaient pas connus mercredi. "Les dépouilles ont été transférées à la morgue de Zawiya", a ajouté Hassan Mokhtar al-Bey, précisant que son équipe allait "continuer les recherches" car "d'autres corps allaient sûrement être rejetés par la mer en fin de journée".

Malgré des violences persistantes depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye reste un important point de transit pour les migrants fuyant l'instabilité dans d'autres régions d'Afrique et du Moyen-Orient et qui cherchent à rejoindre l'Europe.

Passeurs et trafiquants profitent du chaos qui règne dans ce pays méditerranéen, situé à quelques 300 km des côtes italiennes et déchiré aujourd'hui entre deux pouvoirs rivaux: le Gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et les autorités de l'Est alliées du maréchal Khalifa Haftar.