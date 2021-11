Asile et migration : les gardes-côtes italiens secourent plus de 240 migrants en mer

Les garde-côtes italiens ont secouru plus de 240 migrants en mer Méditerranée dans la nuit de samedi à dimanche. Parmi eux se trouvaient 40 mineurs et un nouveau-né, qui avait vu le jour juste avant le sauvetage.

Un bateau de patrouille a pris les migrants à son bord au large de la côte calabraise. Les mauvaises conditions météorologiques en mer ont compliqué l’opération de sauvetage, qui a duré plus de 16 heures. Un navire marchand et un bateau de l’agence de protection des côtes et des frontières Frontex ont également participé au sauvetage.

