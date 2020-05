Asile et migration : Les autorités italiennes saisissent le navire Alan Kurdi constatant des irrégularités

Les autorités italiennes ont saisi le bateau de secours allemand Alan Kurdi, à quai à Palerme, après avoir relevé plusieurs "irrégularités", rapporte l'agence de presse italienne ANSA mardi.

Le navire avait porté secours à 150 migrants non loin des côtes libyennes le 6 avril. Plus tôt dans la semaine, l'équipage avait finalement pu mettre pied à terre après avoir observé une quarantaine jusque dimanche. Les migrants sauvés, à l'exception de quatre d'entre eux déjà évacués pour raisons médicales, avaient aussi quitté le navire, pour être transférés vers une autre navire italien en Sicile, le temps d'une quarantaine.

Les garde-côtes italiens ont inspecté le bateau Alan Kurdi après sa quarantaine et ont constaté "plusieurs irrégularités techniques et opérationnelles de nature à compromettre non seulement la sécurité de l'équipage mais aussi de ceux qui ont été ou doivent être sauvés", selon ces services cités par ANSA.

Le bateau, opéré par l'association caritative allemande Sea-Eye, va rester sous "saisie administrative" jusqu'à ce que les irrégularités soient corrigées, selon les garde-côtes, qui précisent que l'Allemagne va devoir intervenir pour que le navire soit en ordre. Sans quoi l'Alan Kurdi ne pourra pas retourner en mer.

Le sort des migrants sauvés n'a pas été clarifié.