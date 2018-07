Asile et migration: le président du Parlement européen préconise une "liste noire" de passeurs

Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a souligné lundi lors d'une visite à Tripoli la nécessité d'établir une "liste noire" des principaux passeurs de migrants, en vue de combattre le trafic en Europe et en Afrique.

"Il faut établir une liste noire des gros trafiquants (...) pour que les polices et les organisations anti-crimes en Afrique et en Europe puissent collaborer ensemble dans un objectif commun", a déclaré M. Tajani au cours d'une conférence de presse. Ces passeurs "sont des terroristes, trafiquants d'armes et d'être humains", a-t-il ajouté.

"Si nous n'arrivons pas à anéantir ces organisations criminelles, il sera très difficile de lutter contre l'immigration clandestine".

M. Tajani s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le chef du gouvernement libyen d'union nationale (GNA), Fayez al-Sarraj. Il a indiqué avoir discuté avec le responsable libyen de l'importance de surveiller les frontières sud de la Libye en vue de limiter les flux de migrants qui arrivent dans ce pays en vue d'effectuer la traversée périlleuse de la Méditerranée.

Sur le plan politique, M. Tajani a indiqué que l'UE était prête à aider la Libye dans l'organisation des prochaines élections, notamment dans la "préparation technique" et l'envoi d'observateurs pour veiller au bon déroulement du scrutin. "C'est à la Libye de fixer la date des élections et pas à nous", a-t-il dit, sans faire allusion à la réunion de Paris.

Fin mai, le président français Emmanuel Macron avait réuni à Paris les principaux protagonistes de la crise libyenne, et obtenu un engagement sur des élections présidentielle et législative le 10 décembre.