Asile et migration : des migrants expulsés près de Calais en France

Des migrants installés illégalement sur des terrains de Sangatte et Coquelles, près de Calais (Pas-de-Calais), ont été expulsés mardi et 116 d’entre eux "mis à l’abri" dans des centres d’hébergement du département, a annoncé la préfecture.

Ces expulsions font suite à une décision du tribunal de Boulogne-sur-Mer, saisi par les propriétaires de deux terrains qui se plaignaient d’une occupation illicite, a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué de presse. Elle souligne les "problèmes de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique" que posaient ces occupations.

►►► À lire aussi : Canaries : dix-sept migrants retrouvés morts sur un bateau

"A 10h00, 116 personnes ont été prises en charge et mises à l’abri dans différentes structures d’hébergement du département", détaille la préfecture, indiquant également que des maraudes d’information ont précédé cette opération.

Selon Human Rights Observers, un réseau interassociatif de militants documentant la façon dont se déroulent les expulsions, ce campement accueillait surtout des Soudanais et des Tchadiens.

"On a compté une dizaine de voitures de police, (les exilés) étaient encerclés, ils ne pouvaient pas s’en aller et il n’est pas certain qu’ils aient eu toutes les informations", a déploré une bénévole, alors que les associations dénoncent régulièrement des mises à l’abri "sous la contrainte", dans des lieux éloignés de Calais.

Elle a fait état de l’appel reçu d’un migrant qui se trouvait dans un bus sans savoir vers où il se dirigeait.

Selon les associations leur venant en aide, les migrants tentant de gagner l’Angleterre sont actuellement plus d’un millier dans le Calaisis, où la préfecture en recensait la semaine dernière 720, et environ 400 à Grande-Synthe, près de Dunkerque (Nord).