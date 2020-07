Asile et migration : 95 migrants à la dérive risquent de faire naufrage en Méditerranée, dénonce l'OIM

Une centaine de migrants ayant tenté la traversée vers l’Europe depuis la Libye dérivent sur une embarcation de fortune en Méditerranée et risquent de faire naufrage, a alerté ce lundi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L’inaction est inexcusable

"Environ 95 migrants dérivent en Méditerranée centrale et risquent de se noyer, après avoir tenté de fuir la Libye", selon un tweet de l’agence de l’ONU, qui n’a pas donné plus de détails. "Les gouvernements et les navires ont l’obligation légale et morale de répondre à tout appel de détresse en mer", souligne l’OIM.

Les migrants "sont en mer depuis au moins 37 heures et envoient des appels de détresse", a déclaré dans un courriel à l’AFP une porte-parole de l’OIM, Safa Msehli, en exhortant les secours à réagir. "L’inaction est inexcusable", a-t-elle insisté.