Arrivées massives de migrants, notamment via les enclaves de Ceuta et Melilla: dépassée, l'Espagne refoule (cartes)

Les réfugiés ont lancé de la chaux vive et des excréments sur les forces de l'ordre afin de forcer le passage. Cet "assaut" met encore un peu plus de pression sur les autorités espagnoles dont le pays est devenu la première porte d'entrée de l'Europe pour les immigrés clandestins (elle devance l'Italie qui a fermé la route maritime qui passait par la Libye, et la Grèce).

Jeudi dernier, plus de 600 migrants africains sont parvenus à entrer dans Ceuta. Il s'agit de l'incursion la plus importante depuis que 850 migrants avaient réussi à pénétrer dans la ville en 2017.

En juin dernier, l'Espagne est devenue la première porte d'entrée des migrants en Europe, dépassant ainsi l'Italie. Et deux zones d'entrée sont particulièrement prisées par les réfugiés, il s'agit des deux enclaves espagnoles en Afrique : Ceuta et Melilla, au Maroc.

Ce samedi, des dizaines de de réfugiés ont été débarqués par des passeurs sur une plage de Cadix, au milieu des touristes. Le détroit de Gibraltar semble donc être le nouveau couloir d'entrée en Europe. Mais ce sont les deux enclaves espagnoles au Maroc, Ceuta et Melilla, qui sont le plus prisées par les migrants.

L'Espagne en tête depuis le mois de juin

Si on fait la comparaison entre le nombre d'arrivées de migrants à Ceuta et Melilla en 2018 avec ce nombre pour 2017, on constate une forte augmentation. Par exemple, selon les chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, 2554 migrants sont déjà arrivés à Melilla par voie terrestre en 2018 alors que seulement 1830 y sont arrivés sur toute l'année 2017. Au total, pour Ceuta et Melilla, on comptabilise 3717 arrivées de migrants par voie terrestre en 2018 (de janvier à juillet), contre 3102 pour toute l'année 2017.

Le mois dernier, l'Espagne est devenue pour la première fois la route migratoire la plus empruntée vers l'Europe. D'après les chiffres de Frontex (Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes), le nombre de migrants atteignant l'Espagne a bondi de 166% par rapport à il y a un an à la même période, atteignant 6400 arrivées au mois de juin. L'Espagne est donc passée devant l'Italie qui jusque là était la voie la plus empruntée par les migrants. Seulement 3000 migrants sont arrivés en Europe via l'Italie au mois de juin 2018, soit une baisse de 87% par rapport à juin 2017. Sur le premier semestre de 2018, le nombre total de migrants détectés sur cette route est tombé d'environ 81% par rapport à il y a un an.