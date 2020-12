Arrivée en Israël de l'ex-espion Pollard après 30 ans de détention aux Etats-Unis

Jonathan et Esther Pollard reçus par Benjamin Netanyahu à leur arrivée à l'aéroport de... Emprisonné pendant trente ans aux Etats-Unis pour espionnage pour le compte de l’Etat hébreu, l’Américain Jonathan Pollard est arrivé en pleine nuit mercredi en Israël, où il a été accueilli par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Traduction: Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien : "Il s'agit d'un moment passionnant, puisque Jonathan et Esther sont rentrés chez eux. Comme c'est bien qu'ils soient rentrés chez eux." - Jonathan Pollard, Américain emprisonné aux Etats-Unis en 1985 pour espionnage : "Nous sommes ravis d'être enfin chez nous après 35 ans. Nous remercions le peuple et le Premier Ministre d'Israël de nous avoir ramenés chez nous." - "Personne ne peut être plus fier de ce pays ou de ce dirigeant plus que nous. Nous espérons devenir des citoyens productifs aussi rapidement que possible et de poursuivre nos vies ici."