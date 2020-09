Arrestation de l’opposant Paul Rusesabagina : "Les autorités rwandaises ont passé la ligne rouge"

Sa famille avait reçu des messages écrits lorsqu’il y est arrivé. Et puis plus rien, jusqu’au 31 août, et son apparition à Kigali retransmise sur les médias rwandais.

L’histoire de Paul Rusesabagina, qui a 66 ans aujourd’hui, a été portée à l’écran en 2004 dans le film Hotel Rwanda, qui décrit comment ce directeur d’hôtel hutu, marié à une femme tutsi, avait contribué à sauver d’une mort certaine plus de 1200 personnes pendant le génocide de 1994, qui avait fait plus de 800 000 victimes, majoritairement Tutsi, mais aussi des Hutus modérés au Rwanda. Il avait fourni une cachette dans son établissement, l’Hôtel des Milles collines à Kigali.

Paul Rusesabagina, qui a 66 ans aujourd’hui, est exilé depuis les années 90, en Belgique, et il y a obtenu le statut de réfugié en 1996. Il a acquis la nationalité Belge depuis, et partage son temps entre la Belgique et les Etats-Unis, où il réside. Aujourd’hui, sa fille craint pour sa santé en prison :

Le régime rwandais a passé la ligne rouge

Vincent Lurquin, l’avocat belge de Paul Rusesabagina, met en cause directement les autorités rwandaises, et affirme lui aussi que son client n’a pas pu rejoindre volontairement le Rwanda. "Il s’agit et c’est extrêmement rare d’un enlèvement. Cela rien à voir avec les normes élémentaires de droit international ! s’exclame-t-il. Il était à Dubai, on l’a fait monter dans un avion privé, on l’a endormi, et on l’a réveillé à Kigali. Il était clair qu’on ne voulait absolument pas aller à Kigali, il est réfugié en Belgique, ça veut dire que la Belgique considère qu’en cas de retour il craint avec raison d’être persécuté. Vincent Lurquin ajoute : "Cette fois-ci, le régime rwandais a passé la ligne rouge.

Des accusations graves, un dossier sensible

L’homme, symbole de la coexistence rwandaise à la fin de la guerre, était devenu l’un des opposants les plus critiques du régime du président rwandais Paul Kagamé, lui reprochant son autoritarisme, et des atteintes aux droits de l’Homme, commis à ses yeux par le Front patriote rwandais (FPR, au pouvoir depuis la fin du génocide) notamment à l’égard des Hutus. En exil, Paul Rusesabagina avait fondé un parti d’opposition, le MCRD, lié à une branche armée, qui aurait revendiqué des attaques militaires. "C’est quelqu’un qui symbolise le fait de s’être opposé au génocide, martèle Vincent Lurquin. Au cours de sa vie il est devenu un opposant à u n régime de plus en plus dur et dictatorial. C’est sûrement cela qu’on lui reproche. Mais quand vous voyez dans l’acte d’accusation que l’on reproche à Monsieur Rusesabagina le fait d’être négationniste envers le génocide, je trouve que c’est tout à fait ahurissant".

Le président Kagame a assuré que Paul Rusesabagina serait traité équitablement, même si sa famille a exprimé des inquiétudes sur sa défense juridique. Les autorités rwandaises ont assigné un avocat à Paul Rusesabagina, mais sa famille souhaite qu’il soit défendu par une équipe d’avocats internationaux, parmi lesquels se trouve son avocat belge Vincent Lurquin.

Les autorités diplomatiques belges au Rwanda ont rendu une visite diplomatique à Paul Rusesabagina mardi. Entre-temps, HRW s’inquiète aussi pour sa situation. "Le Rwanda a un passif établi de recours à des méthodes illégales, secrètes, pour viser ceux perçus comme des menaces pour le parti au pouvoir", a déclaré Lewis Mudge, directeur de HRW pour l’Afrique centrale, ajoutant que la gravité des charges qui pèsent au Rwanda sur Paul Rusesabagina ne peut justifier le "crime de disparition forcée".