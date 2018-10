Arrestation d'un chef djihadiste égyptien dans l'est de la Libye

Un chef djihadiste égyptien, Hicham el-Achmawy, a été arrêté lundi dans l'est libyen au cours d'une opération militaire dans la ville de Derna, a annoncé le porte-parole des forces du maréchal Khalifa Haftar.

"Le Commandement des forces arabes libyennes annonce l'arrestation du terroriste égyptien Hicham el-Achmawy, lundi à l'aube, dans une opération sécuritaire dans la ville de Derna", a indiqué le colonel Ahmad al-Mismari, porte-parole de l'Armée nationale libyenne (ANL), force autoproclamée par Khalifa Haftar. Le porte-parole a ainsi confirmé à l'AFP une information parue notamment dans la presse égyptienne.

"M. Achmawy est recherché en Égypte pour des actes de terrorisme et son appartenance au groupe (djihadiste) Ansar Beit al-Maqdes, ainsi que pour la tentative d'assassinat d'un ancien ministre (égyptien) de l'Intérieur en septembre 2013", Mohamed Ibrahim, a-t-il précisé.

"Lorsque Hicham el-Achmawy a été arrêté, il était accompagné de l'épouse du terroriste égyptien Mohamad al-Rifai Sourour et de ses enfants", a encore ajouté M. Mismari.

Ancien officier des forces spéciales égyptiennes, Hicham el-Achmawy a quitté l'armée en 2012, avant de rejoindre Ansar Beit al-Maqdes. Il était alors devenu l'un des djihadistes égyptiens les plus recherchés.

Il aurait ensuite rejoint la Libye en 2013, avant que le groupe, basé dans le Sinaï, ne prête allégeance en novembre 2014 au groupe État islamique. Par la suite, il aurait mené des actions dans le désert occidental égyptien, rejoignant un autre ancien officier de l'armée devenu chef djihadiste, Emad al-Din Abdel Hamid.

Ce dernier avait été tué lors d'une frappe aérienne fin octobre 2017. Celle-ci visait un groupe armé qui avait revendiqué une attaque contre la police ayant tué au moins 16 policiers peu avant.

Fin juin, les forces de l'ANL ont repris le contrôle de la ville de Derna, bastion des islamistes radicaux et seule ville de la région orientale qui échappait à leur contrôle.

Bête noire des islamistes, le maréchal Haftar soutient un gouvernement parallèle qui exerce son pouvoir dans l'est libyen et qui conteste l'autorité du Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale et basé à Tripoli.