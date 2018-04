Armes chimiques en Syrie: désaccord au Conseil de sécurité de l'ONU, aucun texte adopté

Le Conseil de sécurité de l'ONU a étalé ce mardi ses divisions sur la création d'un nouveau mécanisme d'enquête sur le recours aux armes chimiques en Syrie, se montrant incapable de trouver un consensus au profit de la population syrienne. Faisant suite à des attaques chimiques présumées samedi à Douma en Syrie, qui ont fait des dizaines de morts, un double vote sur un texte russe et un texte américain n'a abouti à aucune adoption.

Lors du premier scrutin, le projet de texte américain a été approuvé par 12 voix, deux contre (Russie et Bolivie) et une abstention (Chine). Il proposait la création pour un an d'un nouveau "mécanisme d'enquête indépendant des Nations unies" (Unimi) sur le recours aux armes chimiques en Syrie.

Il s'agit du 12e veto russe sur une résolution de l'ONU concernant la Syrie depuis le début de la guerre en 2011.

"Ce n'est pas vrai qu'on a pris en compte nos exigences" dans la négociation de ce texte, a expliqué l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia. "Nous usons de notre veto pour défendre le droit international (...) et ne pas entraîner le Conseil de sécurité dans des aventures", a-t-il ajouté.

"Notre résolution garantissait l'indépendance d'un mécanisme d'enquête", alors que le projet russe concurrent, soumis à un vote ultérieurement, revient à choisir les enquêteurs, avait fait valoir auparavant son homologue américaine, Nikki Haley.

Outre la création du mécanisme Unimi, le texte américain condamnait les attaques à l'arme chimique présumée commises samedi à Douma dans la Ghouta orientale, près de Damas, qui ont fait des dizaines de victimes.

C'est "une farce"

"La Russie a saccagé la crédibilité du Conseil de sécurité", a accusé l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. C'est "une farce", a-t-elle ajouté. "Vous faites encore un pas vers la confrontation", a rétorqué son homologue russe Vassily Nebenzia, alors que Washington menace de recourir à la force pour sanctionner les attaques de samedi, imputées au régime syrien.

Lors d'un deuxième vote, le Conseil de sécurité a rejeté un projet de résolution russe proposant un autre mécanisme d'enquête sur les armes chimiques en Syrie, faute de voix favorables suffisantes. Ce texte a été approuvé par six pays, alors que sept se sont prononcés contre et que deux ont choisi l'abstention. Le projet russe revenait à permettre au Conseil de sécurité d'entériner ou non les conclusions d'une enquête, ont critiqué des diplomates occidentaux pour lesquels le nouvel organisme envisagé manquait singulièrement d'indépendance.

"Tout en œuvre contre l'impunité chimique"

"La France mettra tout en œuvre contre l'impunité chimique", a déclaré de son côté l'ambassadeur français, François Delattre. "Le régime de Damas n'a jamais renoncé à l'usage d'armes chimiques contre sa population", a-t-il dénoncé. "La France n'acceptera aucun mécanisme au rabais ou de façade dont l'indépendance ne serait pas garantie", a précisé le diplomate français.

L'ONU n'a plus d'organisme d'enquête dédié aux attaques chimiques en Syrie depuis la disparition fin 2017 du JIM, un groupe ONU-OIAC (Organisation pour l'interdiction des armes chimiques) dont le mandat n'a pas été renouvelé en raison de plusieurs veto russes.