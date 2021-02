Arménie: le Premier ministre dénonce une tentative de coup d'Etat militaire

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a dénoncé jeudi une tentative de coup d'Etat militaire et limogé deux militaires parmi lesquels sont chef d'Etat-major après que le commandement de l'armée a réclamé la démission de son gouvernement. "Je considère que la déclaration de l'état-major est une tentative de coup d'Etat militaire. J'invite tous nos partisans à se rassembler place de la République" à Erevan, a écrit sur sa page Facebook Nikol Pachinian.

Partisans et opposants au premier ministre dans la rue

Le premier ministre arménien a ensuite pris la tête d'un cortège dans les rues de la capitale et il s'est voulu plus rassurant : "La situation est tendue mais tout le monde est d'accord qu'il ne doit pas y avoir d'affrontements (...) la situation est gérable", a-t-il dit, s'exprimant par mégaphone et marchant avec des centaines de partisans dans les rues de la capitale.

L'opposition est également dans la rue. Le principal parti d'opposition en Arménie a appelé jeudi le Premier ministre à saisir sa "dernière chance" pour un départ du pouvoir sans violences et éviter "une guerre civile". "Nous appelons Nikol Pachinian à ne pas mener le pays vers la guerre civile et une effusion de sang. Pachinian a une dernière chance de partir sans qu'il n'y ait de troubles", a jugé le parti Arménie Prospère, principale formation d'opposition, après l'appel de l'état-major de l'armée à une démission du chef de gouvernement.

Le Premier ministre sous pression

Le Premier ministre arménien est sous la pression de l'opposition qui réclame sa démission depuis la défaite militaire de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan à l'automne dernier, dans le conflit du Nagorny Karabakh. A l'époque, confrontée au risque d'une débâcle, l'armée avait demandé au chef du gouvernement d'accepter les conditions d'un cessez-le-feu négocié par le président russe Vladimir Poutine et qui impliquaient d'importantes pertes territoriales pour l'Arménie.

Inquiète, la Russie appelle au calme

Erevan contrôle de facto encore, grâce à la présence de séparatistes arméniens, l'essentiel de la région azerbaïdjanaises du Nagorny Karabakh. Mais l'Arménie a perdu la ville symbole de Choucha, ainsi qu'un glacis de régions azerbaïdjanaises entourant le Karabakh. Cette défaite a été vécue comme une humiliation nationale.

Le Kremlin s'est dit préoccupé par la situation en Arménie, alliée traditionnelle de la Russie. "Nous suivons la situation en Arménie avec préoccupation (...) et bien entendu nous appelons tout le monde au calme", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.