Armada 2019: les plus beaux voiliers du monde dévoilent leurs charmes à Rouen

Depuis jeudi, quelques-uns des plus beaux voiliers du monde et de navires de guerre étaient de retour, en bord de Seine, à Rouen plus précisément, à l’occasion de l’Armada. Tous les 6 ans, depuis 30 ans, cette ville française accueille ces bateaux venus du Portugal, des Pays-Bas, de Roumanie, du Maroc, de Belgique ou encore du Royaume-Uni.

Cet évènement est l’occasion d’admirer et surtout de visiter ces voiliers et navires de guerre. Pour les passionnés de la mer et de navigation, c’est, évidemment, une aubaine, et une fierté pour les habitants de Rouen. " Je suis fière de ma vie qui honore le port de Rouen en permettant de venir voir tous ces bateaux, qui viennent du monde entier. C’est un fleuron économique pour notre ville et cela crée une joie de vivre dans le quartier du port de Rouen, tout simplement. J’espère que tout le monde pourra venir voir cet évènement. C’est pour moi un évènement mondial " affirme cette Rouenaise. "Moi, je suis Parisien, et donc c’est toujours aussi sympa de découvrir la culture maritime que je ne connais pas forcément beaucoup. Cela permet aussi de faire une sortie assez sympa à une heure de Paris", déclare ce touriste. "C’est une chance inouïe de pouvoir monter sur ce navire. On en prend plein la vue", s’enthousiasme Marie-Françoise, 55 ans, depuis le pont du voilier mexicain "Cuauhtemoc".

Les marins du voilier sont aussi très contents d’accueillir les visiteurs sur leur bateau. "C’est formidable pour moi d’apprendre la navigation sur un tel bateau. Je rencontre beaucoup de gens partout à travers le monde", témoigne Guillermo, un aspirant marin.

Depuis les bâtiments, les marins, en uniforme saluent les promeneurs qu’ils soient sur les quais, ou bien en bateau en train de remonter la Seine pour admirer le spectacle. "Je suis ravi d’être à Rouen pour ma première Armada. Aujourd’hui, je vais pouvoir aller découvrir la ville. J’ai hâte", assure Artem, cadet de la marine russe de 18 ans et membre de l’équipage du Kruzenshtern, navire école russe long de 123 m.

Sur le pont du voilier, Stéphane et Adeline, venus de Lille, ne savent plus où poser les yeux. "Nous ne sommes pas des spécialistes de la chose marine, mais on apprécie de pouvoir découvrir de tels bateaux", se réjouit Adeline qui participe à sa cinquième Armada. "C’est une manifestation gratuite, c’est rare de nos jours", note la jeune femme.

Au total, plus de 6 millions de visiteurs sont attendus dans la capitale de la Normandie.