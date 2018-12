Argentine: un animateur radio misogyne condamné à inviter des féministes

Sur antenne, "Baby" Etchecopar n’hésite pas à attaquer de front les femmes et les personnes qu’il considère comme féministes, de manière souvent violente. Il était d'ailleurs inculpé par la justice de son pays pour discrimination et violence de genre, notamment à l'encontre de membres de la société civile et de responsables syndicaux.

Une sanction pour "améliorer la tolérance"

La liste des invitées a été établie par la justice, et non par la station de radio ou par Etchecopar lui-même. Pour l'instant, selon Clarín, on retrouve la sociologue Dora Barrancos, l'avocate spécialisée dans les questions de parité hommes-femmes María Raquel Asensio, ou encore Alicia Ruiz, directrice du bureau pour l'égalité des sexes au sein du Tribunal supérieur de la justice.

Selon le jugement, l'idée est d'approfondir la réflexion autour des questions liées aux violences faites aux femmes et à la discrimination. Le but est aussi de s'interroger sur les comportements stéréotypés, discriminatoires et sur le déni des droits des femmes. "C'est une sanction non punitive, mais qui vise à améliorer la tolérance" explique le procureur Federico Villalba Diaz à Clarín.

Baby Etchecopar devra aussi faire un don de 15 000 pesos (347 euros) à Caritas, une association catholique de charité.