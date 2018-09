Argent liquide contre carte bancaire: vers un monde sans cash ?

Désormais, 5 à 10% de ses revenus ne proviennent plus de pièces de monnaie jetées dans sa housse de guitare mais de paiements effectués sur ce petit appareil qu'elle a programmé pour débiter 2 livres, soit un peu plus de 2 euros.

"No cash, card only" ... ce petit panneau indique qu'on ne peut plus payer avec de l'argent liquide. Il n'est pas rare de le retrouver sur la devanture des boutiques ou des magasins en Suède. D'après la banque centrale du pays, seulement un quart des Suédois déclarent aujourd'hui utiliser encore des billets ou des pièces au moins une fois par semaine. Un article est même consacré au sujet sur le site officiel www.sweden.se , un site géré par le Swedish Institute, une agence publique chargée de la promotion du pays dans le monde. Le titre de l'article est évocateur: "La Suède, la première société sans argent liquide?". C'est la preuve que la vie "sans cash" est même devenue un argument marketing.

Et en Belgique ? On aime encore nos pièces et nos billets

Dans les classements des pays qui s'éloignent de plus en plus du cash, on retrouve aussi le Canada, la France, les Etats-Unis, l'Australie, le Japon ou la Russie. Les Belges, par contre, ne semblent pas encore prêts à ranger dans les vitrines des musées leurs pièces et leurs billets.

En mai 2017, une étude de la banque ING évoquait que "le recours au cash reste central puisque près de 6 Belges sur 10 affirment qu’ils ne souhaitent pas virer vers une économie sans espèce". Un chiffre à relativiser car le nombre de paiement par carte ne cesse également d'augmenter. La Belgique tend donc vers moins de cash, mais la perspective de totalement se passer d'argent liquide reste difficile a envisager.