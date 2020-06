Arctique: le coronavirus chamboule la plus grande mission scientifique

L’équipage aurait dû être remplacé plus tôt, mais le coronavirus en a décidé autrement.

Pendant plus d'un an, ils ont étudié les conséquences du changement climatique au pôle Nord en laissant leur brise-glace Polarstern (de l’Institut allemand Alfred-Wegener de Bremerhaven) dériver dans les glaces.

Ils s’étaient préparés à tout. A toutes les éventualités, y compris une attaque d’ours polaire. Pourtant les membres de la plus grande expédition scientifique jamais menée dans l'Arctique n’ont jamais pensé qu’une pandémie menacerait la poursuite de leur mission.

"Nous avons dû mettre sur pied un nouveau plan très rapidement", après l'apparition de la pandémie qui a mis le monde à l'arrêt, a expliqué par téléphone à l'AFP Markus Rex climatologue et physicien.

L'expédition, baptisée MOSAIC et partie en septembre de Norvège, a pour objectif d'étudier à la fois l'atmosphère, l'océan, la mer de glaces et l'écosystème pour recueillir des données évaluant l'impact du changement climatique sur la région et le monde entier.

Pendant 390 jours, quelques 600 experts et scientifiques se sont relayés sur le navire.

Fin février, l'embarcation n'était qu'à 156 km du pôle Nord. Jamais encore un bateau n'était autant monté au nord en hiver.

Initialement, la nouvelle équipe, composée d'experts d'une douzaine de pays différents, devait rejoindre début avril le Polarstern en avion depuis les Svalbard. Mais la fermeture des frontières a cloué les appareils au sol.