Arbres arrachés, chaos à Hong Kong: le typhon Mangkhut atteint la Chine (photos)

Le super typhon Mangkhut balaye la Chine. Il a atteint Jiangmen, une ville de la province de Guangdong (anciennement Canton) dont les autorités ont annoncé avoir évacué 2,4 millions de personnes et ordonné à des milliers de bateaux de pêche de regagner les ports. En prévision de cette tempête, la plus forte dans le monde depuis le début de l'année, l'Observatoire météorologique de Hong Kong a émis le niveau d'alerte maximal. Le typhon, avec des rafales de vent de plus de 230 km/h, a fait au moins 213 blessés. Mangkhut a semé le chaos à Hong Kong, pulvérisant des vitres, déracinant des arbres et faisant osciller les tours d'habitation.