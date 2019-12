Aramco, le géant saoudien du pétrole, fait son entrée fracassante en Bourse

25,6 milliards de dollars. C’est la somme levée ce mercredi matin par Aramco en entrant en Bourse. Aramco c’est la compagnie pétrolière nationale d’Arabie Saoudite, qui réalise tout simplement la plus grosse entrée en bourse de l’histoire.

Le record du Chinois Alibaba (25 millions en 2014) est battu. Et encore : Aramco n’a mis en bourse que 1,5% de son capital ! Le reste appartient encore à l’Etat Saoudien. Ce qui fait qu’en tout l’entreprise est valorisée à 1700 milliards ; cela en fait l’entreprise la plus chère au monde, loin devant les Apple, Amazon et autre Microsoft.

Mais alors pourquoi l’Arabie Saoudite vend une partie de sa compagnie pétrolière, alors qu’on sait que c’est une telle source de revenu pour ce pays ? C’est justement tout le problème : le pays est trop dépendant du pétrole. L’Etat vend donc une partie d’Aramco pour lever des fonds (25,6 milliards donc) et les réinjecter dans d’autres secteurs. Pour Franck Vrancken, chef stratégiste de la banque Puilateco – Deway, l’Arabie saoudite doit diversifier ses revenus. "Il y a une grande réforme de l’économie qui s’impose, explique-t-il. Le prince Mohammed bin Salmane a de grands projets pour 2030. D’ailleurs il y a quelques grands axes : tourisme, infrastructures, pharmaceutique, éducation, etc. Et pour tout mettre en œuvre, il faut beaucoup d’argent."