Arabie saoudite: Loujayn, 29 ans, emprisonnée sans raison

Elle a disparu un jour, sans laisser de trace. Entre mai et août 2018, elle n’a pu communiquer avec sa famille. Loujayn était dans une prison "non officielle" ou elle a été frappée, électrocutée, fouettée. Pour quelle raison? Sa famille se pose encore la question.

"On sait que MBS a pris la main sur les services de sécurité " explique Philippe Heynsmans, directeur d’Amnesty international Belgique. "Cela l’implique dans l’assassinat de Jamal Khashoggi. Il est responsable, donc il téléguide, il a le pouvoir de remettre les choses en place et les libérer." Les conditions de détention sont épouvantables et inquiètent les membres d’Amnesty.

Un procès sans charge

La famille de Loujayn vient d’être informée que la jeune femme avait été transférée de sa prison en vue d’un procès. Pour quel motif ? Quelles sont les charges ? Personne ne sait.

« Elle ne parle pas beaucoup quand nous pouvons lui téléphoner. C’est plutôt nous qui lui racontons nos vies, pour lui changer les idées » raconte sa sœur. « Elle reste forte et ça me rassure. Elle a dû signer un papier demandant une grâce royale. Même à l’intérieur de la prison, elle continue son combat, elle fait bouger les choses. Elle a demandé une salle de sport ! »

Les médias locaux parlent de faits de traîtrise, de liens présumés entre Loujayn et des organisations internationales. Les charges de traîtrise peuvent conduire à une peine de prison de 20 ans, voire à la peine de mort.

Un combat mais peu de résultats

Cela fait 10 mois que la famille de Loujayn tente depuis l‘Arabie Saoudite et la Belgique de faire bouger les choses. « J’ai peur pour elle, c’est normal » explique sa sœur. « Cela fait 10 mois et toujours rien. On n’a pas trouvé de solution. On a plus de questions que de réponses. »