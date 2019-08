Arabie saoudite: les femmes sont-elles vraiment plus libres aujourd'hui?

D’autres changements vont également dans le sens d’une plus grande liberté pour les Saoudiennes : elles pourront aussi déclarer officiellement une naissance, un mariage ou un divorce, et être titulaires de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, des prérogatives jusqu’ici réservées aux hommes.

Les Saoudiennes de plus de 21 ans seront bientôt autorisées à faire une demande de passeport et à voyager à l’étranger sans l’accord préalable de leur "gardien" (père, mari, fils ou autre parent).

Ouverture juridique, pas politique

Avancée historique vers l'égalité selon certains, mesure dangereuse ou "contraire à l'islam" pour d'autres: cette décision fait débat dans un royaume qui tente de changer son image ultraconservatrice.

Pour Michel Liégeois, professeur de relations internationales à l'UCL, cette décision marque incontestablement une avancée. "Cela change la vie des femmes de la même façon qu'elles ont depuis juin de l'année dernière la possibilité de conduire une voiture, avec toutes les possibilités que cela ouvre. C'est une très grande avancée pour les femmes et c'est aussi, symboliquement, un acte politique qui montre l'ouverture du régime actuel par rapport à une certaine évolution de la société, sur un point qui singularisait l'Arabie saoudite, c'est-à-dire le maintien de la femme dans un statut de minorité juridique."

La décision a d'ailleurs entraîné une vague de jubilation sur les réseaux sociaux où les hashtag "No Guardianship Over Women Travel" (pas de gardiennage sur les voyages des femmes) ou "This is our time" (c'est notre moment) gagnent en popularité.

Cependant, cette décision ne doit pas cacher un grand paradoxe: de nombreuses militantes des droits de l'homme (et des femmes) ont été emprisonnées et selon elles, torturées ces derniers mois, précisément pour avoir demandé plus de liberté. La plus célèbre de ces militantes, Loujain al-Hathloul, a eu 30 ans en prison cette semaine. Si l'on sent un vent de liberté, l'ouragan est encore loin.

"C'est effectivement un paradoxe, sauf si l'on admet que la stratégie de l'Arabie saoudite est une ouverture contrôlée, qui vise à intégrer davantage les femmes dans la vie réelle et de les rapprocher d'un statut "normal" au regard du droit international", analyse le professeur Liégeois. "Mais pour autant, l'Arabie saoudite n'a jamais affirmé qu'elle souhaitait devenir une démocratie à l'occidentale, avec application intégrale des droits de l'homme, de la liberté d'expression et de la démocratie pluraliste. Ce n'est pas au programme. Que cette ouverture se fasse exactement au rythme et selon les termes que le pouvoir décide implique même plutôt un resserrement des contrôles et une sévérité plus grande du régime à l’égard de tout ce qui pourrait prendre la forme d'une opposition politique. Cette ouverture juridique ne signifie pas une ouverture politique."

Pour Michel Liégeois, la motivation des autorités saoudiennes est surtout d'ordre économique: il faut préparer la période après-pétrole. Et pour cela, il faudra intégrer les femmes, qui sont une capacité de travail et d'intelligence qui ne peut souvent pas s'exprimer dans leur statut actuel.