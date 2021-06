Arabie saoudite : les femmes saoudiennes peuvent désormais vivre seules sans la permission de leur « gardien »

Dorénavant les tribunaux ne reconnaîtront plus de tels cas. "Les familles ne peuvent plus intenter de poursuites contre leurs filles qui choisissent de vivre seules ", a déclaré l’avocat et ancien adjoint du ministère public, Nayef Al-Mansi.

En décembre dernier, elle avait été reconnue coupable de "diverses activités prohibées par la loi antiterroriste" et condamnée à cinq ans et huit mois de prison.

Pour Bichara Khader, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain et fondateur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe contemporain, cette abolition "n’est pas un vent de liberté, mais une adaptation à mon sens, prudente, de la législation pour tenir compte des évolutions de la société saoudienne elle-même".

Le royaume, pointé du doigt par plusieurs défenseurs des droits des femmes, réputé pour le contrôle exercé sur les Saoudiennes et les limites aux droits des femmes, tente depuis plusieurs années de se présenter comme progressiste et moderne. En 2018, la Commission de la condition de la femme des Nations Unies accueille l’Arabie saoudite, une venue longuement contestée et discutée.

Depuis, plusieurs réformes ont transformé la vie de nombreuses Saoudiennes. La plus emblématique, en 2018, celle permettant aux femmes de conduire une voiture, ou encore l’ouverture des frontières pour les femmes saoudiennes, autorisées depuis 2019, à obtenir un passeport et à voyager à l’étranger sans l’accord de leur "gardien".

Malgré les efforts du gouvernement saoudien et du prince héritier Mohammed ben Salmane pour se présenter comme un pays réformé et progressiste, l’Arabie saoudite reste l’un des pires pays en matière de droit des femmes. "Avec l’arrivée du prince héritier Mohammed Ben Salmane, il y a non pas un vent de liberté, mais un projet de modernisation, conscient, voulant mettre l’Arabie saoudite en phase avec le monde moderne. Il y a une volonté de s’ouvrir progressivement, graduellement, parce que les forces conservatrices sont telles que le prince doit agir avec prudence", analyse le professeur Khader.

"Cette législation prend en compte la lutte des femmes, la lutte des activistes saoudiennes qui aujourd’hui, ont connu la prison, se sont exilées, beaucoup ont été menacées. C’est le fruit d’une pression des femmes saoudiennes, des pressions de la communauté internationale sur le système saoudien, et une volonté du prince héritier, de "laver" la honte du meurtre du journaliste Khashoggi, qui a terni l’image de l’Arabie saoudite, mais également de faire oublier la guerre du Yemen".

Cette législation est une victoire de plus pour les Saoudiennes à la conquête d’autonomie et d’indépendance. Des réformes qui voient le jour grâce aux luttes internes et diverses pressions internationales, plusieurs organisations internationales de défense des droits humains se battent encore toujours pour mettre en lumière un système répressif et discriminatoire.

Mais pour Bichara Khader, "l’évolution est normale, mais très lente, je doute fort que l’Arabie saoudite arrivera à être aussi ouverte qu’une société belge ou européenne".