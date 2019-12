Elections en Algérie: un scrutin décidé par les autorités mais rejeté par le mouvement antirégime

Après pratiquement dix mois d’une contestation populaire massive et inédite, les Algériens sont appelés jeudi aux urnes afin d’élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, dans une présidentielle perçue comme une manœuvre de survie du régime, qu’ils devraient largement bouder.

Le "Hirak", mouvement antirégime né le 22 février, ne montre aucun signe d’essoufflement et reste farouchement opposé à ce scrutin que le pouvoir, aux mains de l’armée, veut organiser coûte que coûte, malgré la tension. Les cinq candidats sont tous perçus par la contestation comme des enfants du "système".

Pour les manifestants, le scrutin n’est pas transparent

"Ils expliquent que, selon eux, le scrutin n’est pas transparent, car il est organisé par les mêmes autorités que celles de l’ère Bouteflika", précise Leïla Beratto, notre correspondante sur place. "Il est vrai que le Premier ministre actuel était le ministre de l’Intérieur de 2015 jusqu’au début de cette année. Par ailleurs, ils estiment que les cinq candidats à cette présidentielle font partie du pouvoir. Quatre d’entre eux ont effectivement été ministres ou Premiers ministres d’Abdelaziz Bouteflika. Et puis ils dénoncent aussi le fait que les autorités ne laissent pas les opposants s’exprimer. Il y a eu par exemple des arrestations lors des manifestations contre le scrutin dans la capitale, mais aussi à Oran, la deuxième ville du pays. Et la contestation monte en puissance, puisque depuis lundi il y a eu une manifestation par jour dans la capitale, mais aussi dans les grandes et moyennes villes du pays. Dans certaines villes ou quartiers, une grève générale a lieu depuis le début de la semaine, et alors que depuis le mois de février les manifestations durent quelques heures, hier, à Alger, les protestataires sont restés dans la rue du milieu de la matinée jusqu’à la nuit. Il y a donc une opposition franche à ce scrutin."

20% de participation des Algériens de l’étranger

Et pourtant, le scrutin a été maintenu. Sans tension selon les médias officiels. "Les autorités répètent que tout se passe comme prévu et appellent à une participation massive — ce sont leurs mots. Un premier chiffre donné hier estime provisoirement à 20% la participation des Algériens de l’étranger. La question qui se pose finalement et à laquelle personne n’a pour l’instant de réponse est : comment cela va-t-il se passer aujourd’hui ? Est-ce que les opposants au vote vont tenter d’empêcher ceux qui le souhaitent de voter ? Et c’est la raison pour laquelle avant hier des personnalités ont lancé un appel à l’apaisement. D’anciens acteurs politiques et des universitaires ont déclaré qu’il fallait laisser ceux qui le souhaitaient aller voter, et surtout veiller à préserver le caractère pacifique qui est finalement la spécificité de ce mouvement de protestation algérien."

Les bureaux de vote doivent ouvrir à 8H00 locales (7H00 GMT) et fermer à 19H00 (18H00 GMT), heure à laquelle aucun chiffre ne devrait être disponible. Lors des précédents scrutins, le taux de participation avait été communiqué tard dans la soirée, et les résultats annoncés le lendemain.

Si un second tour est nécessaire, il devra être organisé dans les 30 prochains jours

Faute de sondages en Algérie, il est difficile de prévoir quelle part des 24 millions d’électeurs iront voter, dans un pays où la participation est déjà traditionnellement faible. Mais la plupart des observateurs s’attendent à une abstention massive.

Les bureaux de vote des consulats algériens de l’étranger, où le scrutin a commencé samedi, ont donné une indication : des bureaux quasi vides, devant lesquels des manifestants conspuent les rares citoyens venus voter.