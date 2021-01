Après plus de 10 ans, la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, attend toujours d'être dépassée

La Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, fête ses 10 ans. - © Andrew Madali - Getty Images/500px Prime

Un spectacle sons et lumières, 10.000 feux d’artifice à la verticale et à l’horizontale, de la base au sommet, un parachute aux couleurs du drapeau des Emirats arabes unis, une foule de spectateurs parmi lesquels se trouvent Mohammed ben Rachid Al Maktoum, l’émir du micro-Etat. Le 4 janvier 2010, soit il y a onze ans jour pour jour, l’inauguration de la tour Burj Khalifa fait l'événement. Culminant à 828 mètres, il s’agit du plus haut gratte-ciel du monde. Mais c’est depuis lors le symbole de la puissance financière du pays.

On l’a beaucoup vue sur les réseaux sociaux ces derniers jours : la tour Burj Khalifa a fait partie du décor des principaux influenceurs francophones lors de ces fêtes de fin d’année. De Caroline Receveur à Paola Locatelli, en passant par Nabilla et Sarah Fraisou, toutes, résidentes permanentes ou de passage, ont posté quantité de photos et de vidéos montrant le célèbre gratte-ciel. 560 mètres au départ L’immeuble de 163 étages (154 et 9 pour la maintenance) impressionne. Le projet, imaginé par le promoteur immobilier local Emaar a été lancé en 2003. Initialement, la tour devait mesurer 560 mètres. Mais par crainte d’être dépassée, la tour voit sa hauteur augmentée. Ce sera 828 mètres si l’on compte la flèche. Le coût des travaux a été estimé à l’époque à 1,5 milliard de dollars. D’autres chiffres donnent le tournis, comme lorsqu’on visite le sommet de la tour et contemple le paysage émirati. La Burj Khalifa, c’est une superficie de 309.000 mètres carrés, un hôtel de 304 chambres, 1044 appartements, 57 ascenseurs, 24.348 vitres, 100 kilomètres de canalisations (213 supplémentaires pour l’incendie)… Un édifice hors normes qui a valu à ses concepteurs plus d’une trentaine de prix.

Tout est démesure, prouesse technologique, défi architectural mais aussi polémiques. Comme l’apport financier de l’émir au moment de la crise de 2008-2009, conduisant à renommer la tour Burj Khalifa au lieu de Burj Dubaï comme prévu initialement. Mais aussi un taux de vacance des appartements important au cours des deux premières années. Sans oublier les conditions de travail des ouvriers, pointées du doigt dans des rapports documentés. Selon l’ONG Human Rights Watch, les 7500 travailleurs principalement originaires d’Asie du Sud-Est étaient payés entre 2,8 et 4,3 livres par jour, soit moins de cinq euros. Les touristes ont déjà oublié. La tour Burj Khalifa, son shopping le Dubaï Mall (le plus grand du monde), son lac artificiel avec ses fontaines géantes qui s’étirent sur l’équivalent de deux terrains de football les font rêver. On l’a dit : les influenceurs y sont pour beaucoup dans la promotion de la cité dubaïote. Mais ils ne sont pas les seuls. Tom Cruise, dans son film "Mission Impossible – Ghost Protocol", sorti en 2011, escalade la plus haute tour du monde dans une séquence aujourd’hui inscrite dans les annales du cinéma d'action.

Des exploits hors du commun ont également été réalisés à partir de la tour, à l’image de Vince Reffet et Fred Fugen. Le 21 avril 2014, ils sautent depuis le sommet de la Burj Khalifa établissant un nouveau record de base jump. Trois ans plus tôt, Alain Robert, le "Spiderman français" s’élance sans autorisation à l’assaut du pic d’acier et de béton. A mains nues, il va atteindre le sommet après six heures d’effort, affrontant seul la fatigue, le vent et l’obscurité. C’est également un record du monde !

La tour fascine mais pour combien de temps encore ? L’Arabie saoudite, puissance historique du Golfe, promet une tour dépassant le kilomètre à l’horizon 2025. Un nouveau plafond sera franchi avec l’érection de la tour Djeddah, dans la ville de Djeddah, qui a débuté en 2013. Le projet connaît en ce moment plusieurs retards mais doit être relancé. Coût de départ : 1,3 milliard de dollars financés par le richissime prince Al-Walid ben Talal ben Abdelaziz Al Saoud. C'est lui qui, dans le cadre d'une purge menée en 2017 par le prince héritier Mohammed Ben Salmane, a connu des déboires judiciaires. C’est certain : cette tour va dépasser les 1000 mètres. Le projet initial se nommait la "Mile-High Tower", la "tour d’un mile", soit 1600 mètres. Mais il semble que la hauteur a été revue à la base, contraintes architecturales obligent. La tour présentera une forme de triangle pour pouvoir affronter les vents forts, 57 ascenseurs transportant les personnes à une vitesse de 10 mètres par seconde ou encore une superficie de plus de 540.000 mètres carrés. A ce jour, seuls les 266 premiers mètres ont été érigés.

Lorsque la tour Djeddah sera inaugurée, le classement des plus hauts gratte-ciels du monde sera modifié. D'autant que d'autres projets sont en cours, principalement en Asie. Lorsque la Burj Khalifa passera de la première à la deuxième place, elle sera suivie par la tour Shangaï en Chine culminant à 634 mètres. Viendront ensuite l'horloge de la Mecque avec ses 601 mètres et le Ping An Finance Center en Chine à 599 mètres. Notre top ne comprend pas les tours de télé et radiodiffusion comme le Skytree de Tokyo et ses 634 mètres ni le mât KVLY-TV à Blanchard aux Etats-Unis haut de 628 mètres. D'autres projets flirtant avec les nuages sont par ailleurs en projet, en marge de la tour Djeddah comme la Signature Tower de Jakarta, annoncée à 638 mètres. Chez nous, la tour la plus haute reste la tour du Midi (des Pensions), dans le quartier de la gare Bruxelles-Midi.