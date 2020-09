Après les explosions à Beyrouth : "Nous sommes des survivants et nous allons reconstruire", disent les restaurateurs

Dans les quartiers de Mar Mikhaël et Gemmayze, qui étaient le cœur battant de la vie nocturne beyrouthine, les premiers bars et restaurants ont rouvert un mois après la double explosion du port de la capitale le 4 août.

Pour autant, le traumatisme est immense pour Aline Kamakian et ses employés qui étaient sur place aux alentours de 18h, le 4 août, l’heure à laquelle le pouls de Beyrouth s’est arrêté de battre. "Certains de mes employés ont perdu ce qu’ils avaient de plus précieux, l’ouïe, la vue, la motricité. Nous sommes des survivants et nous allons reconstruire", explique les larmes aux yeux la restauratrice qui a elle-même perdu la moitié de son audition et eu plusieurs côtes fracturées.

"Je lui dois la vie", se souvient Julien Bou Assi, son expert-comptable. "C’est la première fois que je reviens dans le quartier et dans le restaurant. On va reconstruire et ce sera même mieux qu’avant", espère le jeune homme de 35 ans dont les cicatrices marquent encore le visage et les bras. Plus d’un mois après la catastrophe, il voit toujours flou et ne peut plus utiliser son bras droit.

►►► À lire aussi : Explosions à Beyrouth : la communauté libanaise de Belgique sous le choc

La double explosion du port a ravagé des quartiers dont l’économie est basée sur le tourisme. Mar Mikhaël et Gemmayze attiraient la jeunesse de tout le pays, la nombreuse diaspora libanaise et des étrangers venus visiter le pays du cèdre. D’après le syndicat des restaurateurs, 2100 restaurants et bars ont été endommagés. Le secteur a perdu 270 millions d’euros. La reconstruction vient s’ajouter aux crises préexistantes auxquelles devaient déjà faire face les restaurateurs : dévaluation de la monnaie locale, baisse de pouvoir d’achat de la clientèle, coronavirus et distanciation sociale. Sans aides, ce secteur, piliers de l’économie libanaise, peinera à se relever.