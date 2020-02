Après le Brexit, les Verts perdent leur 4e place au profit de l'extrême-droite au Parlement européen

Depuis ce samedi minuit, les Britanniques ne font plus partie de l’Union européenne. Et au Parlement européen cela implique quelques changements. D’abord, le nombre de députés passe de 751 à 705.

Cette nouvelle répartition des sièges profite au groupe Identité et démocratie, extrême droite et eurosceptique. Il gagne 3 sièges et passe à 73 députés.

Le bonheur des uns fait le malheur des autres, dit l’adage. A l’inverse les écologistes perdent 7 sièges, passant à 63 députés.

Et avec ce jeu de chaises musicales, l’extrême droite passe devant le groupe vert, devenant la quatrième force du Parlement européen.

Plus forts mais divisés

Ces 3 nouveaux députés accordés au groupe Identité et démocratie leur confère, de facto, des marges de manœuvre supplémentaires. Certes. Mais l’ensemble des forces eurosceptiques restent divisées au sein du Parlement européen. Les partis nationaux ont certaines divergences et ne parviennent pas à parler d’une seule voix au sein d’un même groupe politique.

Par exemple, comme le souligne le site Contexte, le PiS, parti d’extrême droite au pouvoir en Pologne ne souhaite pas faire partie du groupe Identité et démocratie dans lequel on retrouve notamment le Rassemblement National de Marine Le Pen ou encore La Ligue italienne de Matteo Salvini.

Quant au parti populiste Fidesz, du Hongrois Viktor Orban, s’il a été suspendu et maintes fois menacé d’expulsion, il est toujours membre du Parti Populaire Européen (PPE), premier groupe dans l’hémicycle.

Ces divisions amenuisent les forces eurosceptiques au Parlement européen.

Pour les verts, peut-être une opportunité ?

Le symbole est quand même fort. Perdre la quatrième place au profit du parti d’extrême droite, pas forcément facile à avaler.

Si la vague verte, au cours du dernier scrutin européen, est indéniable, elle a été plus large au nord de l’Europe. C’est la raison pour laquelle, avec cette nouvelle répartition, les Verts y perdent. Pour le co-président de groupe, Philippe Lamberts, "c’est notre boulot d’augmenter notre score la prochaine fois ".

Concrètement, ce que cela change : "Les députés Identité et démocratie parleront avant nous dans l’hémicycle. Mais ça nous donnera l’occasion de leur répondre ", dit l’écologiste.

Il est vrai qu’en politique européenne, où les choses sont avant tout objet de discussions, de négociations et de consensus, cette nouvelle répartition déchoit "symboliquement" les marges de manœuvre des Verts.

Oui, mais, au regard du nouvel hémicycle, les verts pourraient bien être plus incontournables que jamais. En effet, les verts ne sont pas les seuls à perdre quelques sièges avec le Brexit.

Les grands perdants à ce jeu de chaises musicales ce sont les partis de la majorité. Avec un total de 326 sièges (182 pour le PPE et 144 pour les socialistes), l’alliance traditionnelle des deux principaux partis n’est plus possible pour former une majorité.

D’autant que, après le Brexit, les socialistes perdent 6 sièges. De leur côté les libéraux de Renew Europe en perdent 11.

Dans ce contexte, une alliance avec le groupe des verts est plus que jamais indispensable. "Cela va plutôt renforcer notre levier, dans le sens où les 3 partis de la majorité ont perdu des plumes. Ils vont devoir faire appel à nous plus souvent", analyse l’eurodéputé Philippe Lamberts.

En effet, une alliance entre le PPE, le PS, les libéraux et les Verts permettrait de réunir une large majorité de 480 sièges, dans la nouvelle répartition post Brexit.

73 eurodéputés britanniques en moins

Avec le Brexit, les 73 députés britanniques ont quitté le Parlement européen dans des adieux émouvants, ce vendredi.

Conséquence du Brexit, le nombre de sièges au Parlement passe de 751 à 705 membres. En réalité seuls 27 sièges ont été réattribués à 14 Etats-membres. "Les 46 sièges restants resteront disponibles dans le cas d’un nouvel élargissement et/ou la possible création d’une future circonscription européenne", explique le Parlement européen.