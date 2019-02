Après le Brésil, Nicolas Maduro envisage de fermer la frontière colombienne

Le président du Venezuela envisage aussi de fermer complètement la frontière colombienne. C’est précisément là que doit arriver, demain samedi, l’aide humanitaire. L’aide que Juan Guaido a l’intention d’aller chercher, contre la volonté du gouvernement. Juan Guaido est reconnu comme président par intérim par une 50taine d’Etat. Il est d’ailleurs déjà en route pour la frontière colombienne.

Un mois après l’autoproclamation

L’aide arrivera demain, 23 février « quoiqu’il arrive » dit Juan Guaido. Le chef de file de l’opposition maintient la date, symbolique. Un mois tout juste après s’être proclamé président par intérim.

Et il compte sur l’aide de 700.000 volontaires pour prendre les livraisons arrivées des Etats Unis. Et cette aide arrive par avion et par bateau dans les pays voisins. Sur l’île néerlandaise de Curaçao des vivres et des médicaments sont attendus dans les prochaines heures, comme l’explique cet organisateur.

50 tonnes d’aide humanitaire. Il y a des produits médicaux, de la nourriture et toute l’aide qui arrive va être transférée vers le port. Nous attendons que toutes les conditions soient remplies. Nous voulons résoudre ça dans les prochaines heures afin de pouvoir acheminer l’aide vers le Venezuela.

Une crise humanitaire ? Quelle crise humanitaire ?

Le président Nicolas Maduro nie toujours toute crise humanitaire et compte bien empêcher l’aide d’arriver. Il a déployé des soldats à tous les points de passage officiels pour repousser d’éventuelles « violations territoriales » dit-il. Il annonce tout de même l’arrivée de fournitures médicales.7 tonnes et demie venue de ses alliés russes.

Des manifestations pro-Guaido et pro-Maduro sont par ailleurs prévues dans tout le pays ce samedi. Et comme symbole de ce bras de fer, deux concerts sont organisés ce soir de part et d’autre de la frontière colombienne. L’un pour demander l’acheminement de l’aide, l’autre pour la refuser.