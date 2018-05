Après la légalisation de l'IVG en Irlande, au tour de l'Irlande du Nord ?

L’avortement est illégal en Irlande du Nord. Pourtant, après sa légalisation en Irlande, le camps pro-choix nord-irlandais souhaite que la situation finisse par changer d’ici peu.

C’est un vent de changement qui souffle désormais en Irlande depuis que l’avortement y a été légalisé. Plus au Nord de l’île, les pro-choix comptent désormais sur cette évolution pour obtenir eux aussi une légalisation de l’IVG.

Une législation très restrictive

En Irlande du Nord, la législation concernant l’avortement est bien différente de celle du reste du Royaume-Uni. En effet, il est interdit d’y avorter sauf en cas de danger pour la vie ou la santé mentale de la mère. Avec celle de nations comme Malte, Andorre, Monaco ou la Pologne, c’est l’une des législations les plus restrictives d’Europe.

À ce jour, seules les institutions régionales peuvent changer la loi. Toutefois, celles-ci sont suspendues depuis plus d’un an. Les défenseurs de l’IVG voudraient que Theresa May intervienne dans ce dossier. De son côté, la Première ministre britannique refuse toute ingérence de Londres à ce sujet.