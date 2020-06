Après la colère, le temps des hommages à George Floyd : une cérémonie, avec 8 minutes 46 secondes de silence

Une cérémonie à la mémoire de George Floyd, dont la mort sous le genou d’un policier blanc a déclenché une profonde vague de colère à travers les Etats-Unis, a eu lieu jeudi à Minneapolis après une nuit plus calme dans le pays que les précédentes.

Huit minutes et 46 secondes de silence ont été observées jeudi lors de la cérémonie.

C'est le temps qu'a passé un policier blanc agenouillé sur le cou de cet Afro-Américain de 46 ans, mort asphyxié le 25 mai lors son interpellation, un évènement qui a provoqué une vague historique de colère aux Etats-Unis.

"Il n'y a pas d'excuse" pour avoir laissé si longtemps George Floyd plaqué au sol, a dit le révérend Al Sharpton, figure du mouvement de défense des droits civiques, à la fin de ces longues minutes de recueillement.

"On ne doit pas laisser passer ça, on ne peut pas continuer à vivre comme ça", avait-il dit auparavant dans son éloge funèbre, avant d'appeler au silence.

Une autre cérémonie à la mémoire de George Floyd est prévue samedi à Raeford, dans son Etat natal de Caroline du Nord, avant ses funérailles lundi à Houston, au Texas, où il a grandi avant de rejoindre Minneapolis, dans le nord du pays. La dernière cérémonie des obsèques, mardi, sera restreinte aux proches de l’ex-vigile.

Manifestations autour du monde

Des manifestations dégénérant parfois en pillages et violences se sont déroulées quotidiennement dans tout le pays pour dénoncer les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales exacerbées par la pandémie de Covid-19.

Alors que l’émotion dépassait les frontières des Etats-Unis, plusieurs grandes villes américaines, de Los Angeles à New York, en passant par la capitale fédérale, Washington, ont décrété des couvre-feux nocturnes pour tenter de contenir les débordements.

La police a procédé au total ces derniers jours à près de 10.000 arrestations dans le pays, selon une estimation reprise par les médias américains.

Mais après plus d’une semaine de violences, la nuit de mercredi à jeudi s’est avérée plus calme dans l’ensemble, sans incident majeur à déplorer, après que la mort de George Floyd a été requalifiée en "meurtre" et que les trois autres policiers impliqués dans son arrestation ont été inculpés.