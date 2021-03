Après l'interview d'Harry et de Meghan Markle, retour sur les crises qui ont bousculé la monarchie britannique (vidéos)

La récente interview du prince Harry et de son épouse Meghan Markle n’est que le plus récent épisode d’une longue série de crises qui ont bousculé la monarchie britannique.

La séparation la plus marquante est celle du prince héritier Charles et de la princesse Diana, après onze ans d’un mariage tumultueux qui se termine par un divorce en 1996.

La même année, le prince Andrew, second fils d’Elizabeth II, se sépare de Sarah Ferguson, photographiée seins nus au bord d’une piscine dans le sud de la France, son conseiller financier lui léchant les orteils. Malgré leur divorce en 1996, le couple reste en bons termes et la duchesse d’York vit toujours au domicile de son ex-époux.

1997 : le décès de Diana

De très nombreux Britanniques déposent des fleurs devant Buckingham Palace en hommage à Diana - © GERRY PENNY - AFP

En 1997, la princesse Diana, mère de William et Harry, décède dans un accident de voiture à Paris. Alors que "Lady Di était très populaire, la reine Elizabeth est critiquée pour son manque de compassion. Le peuple en larmes dépose des millions de fleurs devant les grilles de Buckingham et du palais de Kensington, tandis que le prince Charles et sa mère restent retranchés dans leur domaine de Balmoral (Ecosse). La souveraine ne sortira de son silence qu’à la veille des funérailles, lors d’une allocution télévisée. Cet épisode est raconté dans le film de Stephen Frears "The Queen".