Après avoir parcouru 500.000 kilomètres à sa recherche, un père retrouve son fils enlevé 24 ans auparavant

Cela faisait 24 ans qu’il espérait ce moment. Vingt-quatre ans au cours desquels il a inlassablement sillonné les routes de Chine afin de retrouver son fils kidnappé en 1997 alors qu’il jouait devant sa maison. Plus de deux décennies au cours desquelles Guo Gangtang n’a pas hésité à parcourir 500.000 kilomètres sur sa moto pour trouver un indice, un élément susceptible de lui permettre de serrer à nouveau dans ses bras cet enfant disparu alors qu’il n’avait que deux ans. Et le 11 juillet dernier, à Liaocheng dans le Shandong, Guo Gangtang et son épouse Zhang Wenge ont pu embrasser leur fils Gao Xinzhen, 26 ans, et devenu enseignant.