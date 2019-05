Après 6 semaines de vote : fin du marathon électoral en Inde

Près de 120 millions d’électeurs, sur les 900 au total que compte la démocratie la plus peuplée du monde, sont appelés aux urnes dimanche pour la septième et dernière phase de ce plus grand scrutin de l’Histoire.

Mohammed Arif, habite Varanasi et ne pense pas que Modi a fait changer le pays. « Qu’est-ce que Modi change ? Comme si mettre quelques lumières et quelques décorations, c’était du changement. Le vrai changement, c’est quand les gens sont heureux, quand il y a de l’avancement, quand les entreprises réussissent. Mais ici, les entreprises ne vont pas bien, alors comment va-t-on progresser ? »

« Au lieu de défendre son bilan, Modi a joué sur nos insécurités et fait vibrer nos peurs intérieures profondes «, a estimé dimanche le commentateur politique Karan Thapar dans les colonnes du quotidien Hindustan Times. » Son but était de nous rappeler la vulnérabilité de l’Inde. Il a donc attisé la peur, au point de créer la paranoïa, sans parler de sujets pressants comme la crise rurale ou le chômage, juge l’éditorialiste, égratignant aussi la campagne de Rahul Gandhi pour son manque de souffle. »

La plus grande démocratie du monde ?

Neuf cents millions d’électeurs et sept phases de vote se sont étalées sur six semaines, du 11 avril au 19 mai, pour un scrutin législatif : faisant de ce scrutin les plus grandes élections de l’histoire. Un miracle électoral qui remonte à 1950 quand le pays rédige sa Constitution, deux ans seulement après avoir gagné son indépendance. L’année suivante, l’Inde faisait le pari de sa première élection au suffrage universel, alors que seulement 11% des Indiens savaient lire et écrire.

Mais depuis quelques années, le pays dégringole dans le classement de la liberté de la presse, le gouvernement de New Delhi est entièrement centralisé et beaucoup critiquent la personnalisation du pouvoir par son premier ministre, Narendra Modi.

Selon le dernier classement de Reporters Sans frontières, l’Inde est 140ème (sur 180 pays) en matière de liberté de la presse