Après 18 mois de campagne contre l'Etat islamique, quatre F-16 belges sont de retour

Retour au pays pour quatre F-16 belges : depuis 18 mois, ces avions de combat participaient aux opérations aériennes contre le groupe terroriste Etat islamique. Ils ont atterri sur la base aérienne de Kleine Brogel.

Les quatre avions de combat ont été engagés depuis dix-huit mois dans les opérations aériennes contre l'Etat islamique (EI) - quasi-défait sur le plan militaire en Irak et en Syrie

La Belgique reste engagée au sein de la coalition contre l'Etat islamique

Ce retour ne signifiera pas la fin de l'engagement belge au sein de la coalition internationale anti-EI dirigée par les Etats-Unis.

Le Conseil des ministres a en effet marqué son accord sur la poursuite en 2018 de cet engagement militaire dans le cadre de la lutte contre Daech sous plusieurs formes, dont la plus importante sera une contribution terrestre - d'environ 54 militaires - au groupement opérationnel belgo-néerlandais chargé d'une mission d'entraînement et d'assistance aux forces irakiennes et aux peshmergas kurdes.

Selon le ministère de la Défense, la Belgique fournira aussi un détachement belge d'environ 30 militaires chargé d'assurer, en principe jusque fin 2018, la sécurité au sol des F-16 belges qui relèveront les appareils belges à partir de début janvier sur la base aérienne d'Azraq en Jordanie.