Elles ont 16, 17 ou 18 ans et partagent un combat: le climat.

Lundi soir, Anuna De Wever et Adélaïde Charlier, les visages flamand et wallon de Youth for Climate Belgium ont appelé leur modèle, la suédoise Greta Thunberg sur Skype.

Nos collègues de la VRT ont suivi les jeunes belges pour le magazine Pano pour voir comment ils s’organisent. Anuna De Wever et Adelaïde Charlier étaient ravies de rencontrer enfin Greta, qui est leur modèle absolu.