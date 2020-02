Antonio Guterres parle des enfants-soldats à Héloïse, 8 ans : "C'est un crime horrible"

Antonio Guterres interrogé par Héloïse - © RTBF

Héloïse, 8 ans, a interrogé le secrétaire général des Nations-Unies Antonio Guterres -... Héloïse a pu interroger le secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres. Elle lui a demandé pourquoi, à notre époque, il y avait encore des enfants-soldats. "C'est un crime horrible, mais on fait de notre mieux pour abolir cela. Il y a malheureusement des groupes terroristes et d'autres mouvements armés qui utilisent des enfants dans la guerre. Dans plusieurs situations on a réussi à l'éviter, mais malheureusement cela continue. C'est une tragédie immense", a-t-il répondu.