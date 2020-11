Anthony Tata, l’un des nouveaux chefs de la Défense américaine qui inquiète par ses propos et son inexpérience

Matin Première - Invité : Noël Wathion - 12/11/2020 06H00 LE JOURNAL D'Aline GONCALVES 06H07 LE JOURNAL DES SPORTS 06H16 LE FAIT DU JOUR. 06H20 REVUE DE PRESSE avec Nicolas VANDENSCHRICK. 06H30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info avec Aline GONCALVES. 06h31 LE JOURNAL REGIONAL. François HEUREUX 06H41 L'INVITE DANS L'ACTU. François HEUREUX. Une nouvelle étude de l'université de Standford, publiée dans la revue Nature, montre que les contaminations au Covid-19 ont principalement lieu dans les restaurants, les salles de fitness et les cafés. On commente cette étude avec Benoit Muylkens, virologue à l'UNamur. 06H49 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info avec François HEUREUX. 06H50 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. 06H58 REPORTAGE. La Suède est aussi touchée par cette deuxième vague, même si elle est pour l'instant moins haute que dans d'autres pays en Europe. Ce pays, qui n'a jamais confiné sa population, ni recommandé l'usage du masque, reste cependant sur le même ligne. Rien n'y est obligatoire, et les autorités se contentent de donner des recommandations. Mais comment celles-ci sont suivies par la population ? Ont-elles un véritable impact sur l'épidémie ? On se rend à Stockholm avec notre correspondant, Frédéric Faux. 07H00 LE JOURNAL de Anne-Sophie BRUYNDONCKX 07H10 DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. La rentrée s'annonce plus compliquée que jamais ce lundi 16 novembre, après les prolongations des congés de Toussaint. En effet, toutes les écoles rouvriront lundi mais en code "rouge". Ce code rouge revêtant des contraintes différentes selon que les élèves soient en primaire ou en secondaire. Et au sein du secondaire, les règles risquent de fluctuer aussi pour les élèves et professeur.e.s selon qu'ils ou elles se trouvent dans le 1er degré ou dans les deuxième et troisième degrés. Comment s'y prépare-t-on dans les écoles? Quelles différences entre la situation à Bruxelles et dans les Provinces ? On en parle avec Anne Simon, directrice de l'école Sainte Marie à Mouscron et Caroline Pisonier, directrice de l'Athénée Jean Absil d'Etterbeek. 07H22 L'ŒIL culturel de Françoise BARE. La mémoire culturelle du corps. 07h30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info. François HEUREUX. 07h32 L'INCONTOURNABLE. Pascale Seys pour son troisième ouvrage de réflexions philosophiques pour nous aider à repenser notre place dans le monde, "Le panache de l'escargot". 07H43 LES COULISSES DES POUVOIRS. Bertrand HENNE. 07h46 L'INVITE DE LA MATINALE. Thomas GADISSEUX. C'est l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) qui doit donner son autorisation de mise sur le marché des vaccins contre le coronavirus. Après les annonces positives de Pfizer, tous les regards vont se tourner vers l'EMA qui doit donc encore donner son feu vert. Au sein de l'agence, un belge joue un rôle clé. Noël Wathion est directeur adjoint, et président du comité directeur du Covid-19 au sein de l'EMA. Il est l'invité de « Matin Première ». Est-il optimiste ? Quand peut-on espérer voir débarquer les premiers lots en Europe ? L'Agence européenne des médicaments doit décider quels seront vaccins, dont les leaders sont au stade final des tests cliniques, qui seront suffisamment sûrs et efficaces pour des centaines de millions d'Européens. Nous aurons probablement accès à une panoplie de vaccins pour lutter contre la pandémie. Avec Noël Wathion, nous ferons le point sur ce processus de validation scientifique. En quoi est-il accéléré, mais aussi sécurisé ? Parallèlement, la Commission européen a négocié des contrats d'achat. N'y a-t-il pas un risque d'interférence ? Ces vaccins nous permettront-ils réellement de retrouver une vie normale ? Que dire à ceux qui se montrent déjà sceptique face à ces campagnes de vaccination ? 08H00 LE JOURNAL D' Aline GONCALVES 08H16 LA BULLE DE JOSEF. L'actualité sans COVID 08H24 LA REVUE DE PRESSE. Nicolas VANDENSCHRICK. 08H30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info. François HEUREUX. 08h33 LE PARTI PRIS. François...