Annulations de vols à cause du coronavirus : les compagnies aériennes doivent rembourser les passagers qui le demandent

Les compagnies aériennes et les organisateurs de voyage européens ont massivement violé les droits de leurs clients depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le constat cinglant est posé par la Cour des comptes européenne. Juridiquement, les compagnies aériennes devaient rembourser les passagers en cas d’annulation de vol. Mais, souvent, elles ont obligé leurs clients à accepter des bons à valoir ("voucher"), alors même qu’elles avaient reçu des fonds publics pour assurer leur survie.

Les interdictions de voyages imposées durant les confinements à partir de mars 2020 ont complètement désorganisé le secteur aérien. Quelque 7000 liaisons ont été supprimées, des dizaines de millions de passagers ont vu leur vol annulé.

Le navire amiral de la construction européenne

Or, l’Union européenne avait mis en place une législation protégeant les droits des voyageurs dans ce cas de figure. "Ces droits des passagers européens, c’est un peu le navire amiral de la construction européenne, tout comme le programme Erasmus", estime la belge Annemie Turtelboom, responsable de l’audit de la Cour des comptes européenne.

Selon les règles européennes, les passagers peuvent demander un remboursement d’un vol annulé. Le paiement doit être effectué dans un délai de sept jours, ou de 14 jours lorsque le vol fait partie d’un voyage organisé par un intermédiaire. Les compagnies aériennes peuvent proposer un bon à valoir plutôt qu’un remboursement en espèces, mais les passagers doivent avoir le libre choix.

Infraction au droit européen

Les choses ne se sont pourtant pas déroulées comme elles auraient dû. "Durant la phase initiale de la crise, de nombreux passagers n’ont pas été remboursés ou n’ont pas eu d’autre choix que d’accepter des bons à valoir", écrit la Cour des comptes européenne. L’organe de contrôle ignore lui-même le nombre de passagers qui ont demandé un remboursement et le nombre de cas non résolus dans l’Union européenne. Les transporteurs n’ont pas l’obligation de fournir ces données.

Quinze États membres ont même adopté des mesures exceptionnelles qui libéraient les compagnies de leur obligation de remboursement, en infraction au droit européen. La Belgique fait partie des États qui ont facilité un temps ce comportement : "Le gouvernement belge a publié un arrêté (le 19 mars 2020) visant à suspendre l’obligation faite aux organisateurs de voyage de rembourser les voyages à forfait annulés entre le 20 mars et le 19 juin 2020. Durant cette période, les passagers ne pouvaient pas refuser le bon à valoir."

Des compagnies ont pris diverses mesures pour inciter les passagers à accepter des bons au lieu d’un remboursement, y compris la distribution automatique de bons, la désactivation des liens vers le remboursement sur leur site internet, la limitation de l’accès aux informations sur les droits au remboursement

En juillet 2020, la Commission a engagé des procédures d’infraction contre les législations nationales qui autorisaient cette suspension des remboursements. Aucune procédure n’a été lancée contre la Belgique, qui avait entretemps revu la règle contestée.

De nombreuses compagnies aériennes et organisateurs de voyages en ont néanmoins profité pour ne pas respecter leurs obligations. Certaines "ont pris diverses mesures pour inciter les passagers à accepter des bons au lieu d’un remboursement, y compris la distribution automatique de bons, la désactivation des liens vers le remboursement sur leur site internet, la limitation de l’accès aux informations sur les droits au remboursement", note la Cour des comptes qui conclut que "les bons à valoir ont été imposés aux passagers".

Brussels Airlines, Ryanair et TUIfly : les bons élèves

Certaines compagnies ont commencé à rembourser les passagers à la mi-2020, souvent avec un long dépassement des délais réglementaires. Des consommateurs ont été victimes "d’une partie de ping-pong entre les intermédiaires (tels que les agences de voyages) et les compagnies aériennes". Certains n’ont reçu qu’un remboursement tardif, partiel ou n’ont "jamais revu la couleur de leur argent".

En Belgique, l’organisation de défense des consommateurs Test Achats a été sollicitée par des milliers de voyageurs qui n’obtenaient pas de solution satisfaisante. Même face à l’organisation, de nombreuses compagnies aériennes ont continué jusqu’aujourd’hui à faire la sourde oreille.

"Malgré de nombreuses tentatives, Test Achats n’a obtenu aucune réponse de la part d’Air France, Alitalia, easyJet, Iberia, KLM, Lufthansa, Royal Air Maroc, TAP, Vueling, etc", écrit l’organisation. Test Achats salue en revanche l’attitude de Brussels Airlines, Ryanair et TUIfly : la plupart des dossiers transmis à ces trois compagnies ont été résolus.

35 milliards d’aides pour les compagnies

Les Compagnies aériennes argumenteront qu’elles faisaient face à ce moment à une situation exceptionnelle qui les a plongées dans une crise imprévisible. Les compagnies aériennes européennes ne conservent en général des liquidités que pour assurer deux mois d’opérations. Elles se sont retrouvées brusquement coupées de toute source de revenu. Elles étaient donc dans l’impossibilité d’effectuer les remboursements normalement.

La Cour des comptes souligne cependant que les compagnies aériennes et les tour-opérateurs ont reçu d’importantes d’aides d’Etat pour éviter la faillite de tout le secteur : elles ont reçu près de 35 milliards d’argent public entre mars 2020 et avril 2021. La Belgique a accordé 290 millions d’euros, essentiellement en faveur de Brussels Airlines.

"Les passagers ont joué le rôle de banquiers"

La Commission européenne a approuvé ces aides en un temps record. Elle a, à ce moment, précisé aux États-membres qu’ils pouvaient lier l’octroi des fonds publics au remboursement des passagers. Mais aucun Etat n’a conditionné le versement des aides au respect des obligations envers les passagers. Le secteur a pu utiliser l’argent reçu en fonction de ses propres priorités. Le remboursement des passagers ne s’est généralement pas retrouvé en haut de la liste. Cette liberté a créé d’importantes différences de traitement entre les passagers des différentes compagnies.

De plus, "l’argent payé par les passagers se trouvait sur les comptes des compagnies aériennes, souligne Annemie Turtelboom. Les passagers ont joué le rôle de banquiers pour les sociétés qui détenaient leur argent sans taux d’intérêt. Ça les a aidées en matière de cash. Nous comprenons qu’elles avaient besoin d’aides d’Etat pour éviter de tomber en faillite. Mais nous soulignons que les droits des passagers et les aides publiques devaient être liés pour apporter une solution satisfaisante à la fois pour les compagnies et pour les passagers."

Pour éviter qu’un pareil scénario se reproduise, la Cour des comptes européenne propose entre autres la création de fonds de garantie pour les annulations de vols. Les compagnies aériennes et les organisateurs pourraient y faire appel pour rembourser et, si nécessaire, rapatrier les passagers en temps de crise.