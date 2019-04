Annexion de la Cisjordanie par Israël : coup de bluff ou tournant historique ?

Coup de bluff ou tournant de la politique israélienne? Beaucoup en Israël se posent la question. Nous l'avons a posée aux représentants de trois partis israélien : le Likoud, le parti de droite traditionnelle du Premier ministre, la Nouvelle droite, parti plus radical issu d’une scission du Foyer Juif, et le parti travailliste qui continue à défendre les accords d’Oslo de 1992 avec les Palestiniens.

Binyamin Lachkar (Likoud). - © D.R.

Le paradigme européen de la solution à deux États ne marche pas

Binyamin Lachkar est le président du Likoud francophone, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Pour lui, cette annonce vient confirmer sa ligne politique. "Le Likoud a toujours été opposé à un Etat palestinien, donc c’est l’application de sa politique". Pour le Likoud, "le paradigme européen de la solution à deux États ne marche pas et n’intéresse même pas les palestiniens eux-mêmes donc il faut vraiment penser "out of the box" et trouver d’autres solutions qui seront meilleures pour tout le monde".

Une solution possible selon Binyamin Lachkar, une sorte de système de villes-émirats. "Une idée est que chaque ville soit une sorte d’émirat autonomes, ou alors on peut faire une solution avec la Jordanie comme avant 88. Les arabes de Judée Samarie (Cisjordanie occupée) redeviendraient citoyens jordaniens. Ils auraient le droit de vote aux élections jordaniennes et une autonomie élargie".

Pour rappel, la Judée Samarie est le terme biblique souvent utilisé en Israël pour désigner la Cisjordanie occupée. Au moment des accords d'Oslo, signés en 1993, en vue de la création d'un Etat palestinien, le territoire a été divisé en trois zones: la zone A, sous contrôle palestinien, la zone B où les Palestiniens n'ont qu'une autorité administrative et la zone C, sous contrôle complet de l'Etat d'Israël. C'est la zone C qui serait dans un premier temps annexée par Israël, soit 60% du territoire occupé.