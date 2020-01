Angola: Isabel dos Santos accusée formellement de fraude et blanchiment d'argent

Archive: Isabel dos Santos donnait une interview à l'agence Reuters à Luanda (18/08/2017) -... Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, est formellement accusée de toute une série de délits, parmi lesquels fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent, a indiqué le procureur général d'Angola.Réclamée par la justice angolaise, Isabel dos Santos devra également répondre notamment d'accusations de trafic d'influence, abus de biens sociaux et faux en écritures durant son mandat à la tête du groupe pétrolier public Sonangol, a précisé le procureur général Helder Pitta Gros mercredi soir lors d'une conférence de presse. Traduction: "Il y a une volonté en Angola, au sein du parti politique, au sein du MPLA, de neutraliser l'influence du président Dos Santos dans la vie politique angolaise. Et cela passe vraiment par la conduite d'une campagne qui remet en question son héritage. Récemment, son image a été retirée de la monnaie angolaise, des billets de banque. C'est donc un signal très, très fort qui est lancé pour que son héritage soit modifié. Et c'est vraiment une tentative d'influencer la politique interne du MPLA, ne permettant à aucune autre voix, aucun autre candidat ou aucune autre faction possible au sein du parti de se lever et de prendre la parole, et de défier l'actuel chef du MPLA".