Angers : La petite Vanille retrouvée morte, sa mère en garde-à-vue

Vanille, la fillette d’un an enlevée par sa mère à Angers, a été retrouvée morte dimanche en fin d’après-midi dans un conteneur de vêtements à Angers, a indiqué à l’AFP le procureur de la République d’Angers. Sa maman avait été arrêtée quelques heures plus tôt, dans un hôtel de Nantes et été placée en garde à vue.

Nathalie Stephan avait perdu la garde de sa fille à cause de problèmes psychiatriques. La mère, placée dans un centre maternel à Angers pour femmes isolées, avait toutefois le droit de voir sa fille de manière régulière, mais pas plus de 48 heures d’affilée. Vers 11 heures vendredi, elle quitte ce foyer avec son bébé… elle ne ramènera jamais sa fille.

Meurtre sur mineur par ascendant

Nathalie Stephan a finalement été retrouvée dimanche matin dans un hôtel de Nantes, mais sa fille restait introuvable, suscitant l’inquiétude des enquêteurs. Au cours de l’interrogatoire, la mère qui a déjà connu "un épisode suicidaire il y a plusieurs mois, et qui souffre de troubles psychologiques", s’est finalement exprimée.

"La maman nous a confirmé avoir donné la mort à son enfant vendredi avant même l’heure à laquelle elle devait la remettre à la référente de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), les médecins légistes sont arrivés sur place et ont retrouvé le corps", a déclaré Eric Bouillard, procureur de la République d’Angers, précisant que la garde à vue se poursuivait pour "meurtre sur mineur par ascendant".

Le procureur de la république a spécifié au sujet de Nathalie Stephan que, pour l’heure, "il fallait prendre avec beaucoup de précaution ses propos vu l’état psychologique dans lequel elle se trouve".