Angela Merkel inquiète de la dynamique "exponentielle" des infections au Covid-19

Angela Merkel s’est dite jeudi inquiète de la dynamique "exponentielle" des nouvelles infections au Covid-19 en Allemagne, notamment en raison de la progression du variant Delta, exhortant la population à se faire vacciner.

"Nous avons une croissance exponentielle" du nombre de nouveaux cas de coronavirus et "je trouve cette dynamique inquiétante", a déclaré la chancelière lors d’une conférence de presse à Berlin.

"Nous devons supposer que nous aurons un doublement en moins de 2 semaines" du nombre de nouvelles infections, a-t-elle ajouté.

Depuis mi-juillet, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 quotidien dépasse en moyenne le millier. Jeudi, 1890 cas ont été recensés en 24 heures par l’Institut de veille sanitaire Robert Koch.

Plus nous serons vaccinés, plus nous serons libres à nouveau

Face à la progression du variant Delta, plus infectieux et contagieux et devenu désormais majoritaire en Allemagne et dans une grande partie de l’Europe, Mme Merkel a estimé que la vaccination était plus importante que jamais.

"Plus nous serons vaccinés, plus nous serons libres à nouveau. Non seulement en tant qu’individus, mais aussi en tant que communauté", a-t-elle expliqué.

De possibles nouvelles restrictions pour contrer les infections

Opposée à la vaccination obligatoire, la chancelière a rappelé que la pédagogie devait être privilégiée pour motiver ceux n’ayant pas encore été vaccinés. Jeudi, au moins 60,4% de la population allemande avait déjà reçu une dose et 48% ont déjà reçu leurs deux doses.

Si cependant le nombre d’infections continuait d’augmenter et afin de ne pas "surcharger le système de santé", elle a entrouvert la porte à la mise en place de nouvelles restrictions pour freiner cette progression.