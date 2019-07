Angela Merkel assure aller "très bien" après de nouveaux tremblements

Angela Merkel: "je suis fermement convaincue être entièrement capable d'être performante" -... La dirigeante conservatrice, qui fêtera ses 65 ans dans une semaine, a de nouveau tremblé de tout son corps en fin de matinée lors d'une cérémonie officielle à la chancellerie où elle accueillait le Premier ministre finlandais, Antti Rinne. Traduction: "Je crois que je me suis déjà exprimée sur ma santé aujourd’hui, et que ma déclaration selon laquelle je me porte bien est toujours d'actualité. J’ai dit que je devais traiter le phénomène que je vis (son tremblement). Je crois que, comme ça a déjà été le cas, qu'il disparaîtra un jour. Nous ne sommes pas encore à là. À part cela, je suis fermement convaincue être entièrement capable d'être performante"