Angela Merkel a transmis la chancellerie à Olaf Scholz

Olaf Scholz a officiellement été élu nouveau chancelier par les députés du Bundestag ce mercredi matin. Il a reçu son acte de nomination des mains du président allemand, et a ensuite prêté serment.Tous les ministres du nouveau gouvernement ont fait de même. Place maintenant à la cérémonie de passation de pouvoir avec Angela Merkel, dont il a été le ministre des Finances et le vice-chancelier ces 4 dernières années.

Après un entretien en tête-à-tête, la chancelière sortante et son successeur donnent une conférence de presse commune.

"Cher Monsieur le Chancelier, cher Olaf Scholz", a déclaré Angela Merkel. "Je sais, pour l'avoir vécu, que c'est un moment émouvant que d'être élu à cette fonction". "Travaillez pour le bien de notre pays, a-t-elle poursuivi, c'est mon souhait et je vous souhaite bonne chance". "C'est une tâche passionnante et gratifiante, exigeante également, mais si on l'aborde avec joie, c'est peut-être aussi l'une des plus belles tâches possible", a-t-elle encore ajouté à l'adresse de son successeur social-démocrate.

Olaf Scholz a remercié Merkel pour son travail au cours des 16 dernières années. Elle a "réalisé de grandes choses".

Angela Merkel a ensuite quitté définitivement la chancellerie.

Ce jour marque le retrait de la chancelière à l’issue de quatre mandats qui, à neuf jours près, ne lui auront pas permis de battre le record de longévité détenu par Helmut Kohl (1982-1998). La dirigeante, qui a reçu des hommages en pagaille ces dernières semaines, quittera définitivement la chancellerie après la cérémonie de passation des pouvoirs.

Angela Merkel, au faîte de sa popularité il y a peu encore, met un terme à 31 ans de carrière politique dont 16 à diriger la première économie européenne. Le président français Emmanuel Macron lui a adressé via Twitter un "merci, chère Angela" pour "n’avoir jamais oublié les leçons de l’Histoire, d’avoir tant fait pour nous, avec nous, pour faire avancer l’Europe".