Andres Manuel Lopez Obrador officiellement investi président du Mexique

Andres Manuel Lopez Obrador a prêté serment samedi comme président de la République du Mexique lors d'une cérémonie devant le Parlement.

Dans un pays lassé par la violence, la corruption et la pauvreté, le leader de gauche antisystème débute un mandat de six ans avec une majorité aux deux chambres du Congrès et la promesse d'une profonde "transformation" du pays, mais avec l'inquiétude des milieux d'affaires qui voient en lui un leader autoritaire et radical.

Celui qui a été maire de Mexico de 2000 à 2005 promet de diminuer de moitié le salaire des hauts fonctionnaires, ainsi que le sien, et de continuer à vivre dans son appartement de la capitale. Il se présentait avant la campagne comme le candidat "anti-système".