Ancien ambassadeur belge à l'ONU: "Que vous soyez grand ou moins grand, c'est la qualité du travail qui compte"

C’est donc officiel, la Belgique siégera à nouveau au Conseil de sécurité de l’ONU en 2020/2021. Ce sera la cinquième fois, treize ans après la dernière présence belge au sein de cet organe décisionnel suprême pour toutes les questions qui portent sur la paix et la sécurité dans le monde.

À cette époque (2007/2008), Johan Verbeke était l’ambassadeur belge auprès de l’ONU. Il a donc participé de très près à ce qui reste une période privilégiée. On le sait peu, mais en réalité, la majorité des pays membres de l’ONU n’ont jamais siégé au Conseil de sécurité. Aujourd’hui directeur général de l’Institut Egmont (l’Institut royal des relations internationales), Johan Verbeke se souvient avoir vu passer une série de dossiers tels que le Kosovo, la Côte d’Ivoire, l’Iran (déjà à propos du programme nucléaire), le Libéria, ou encore l’offensive russe en Géorgie, le 8 août 2008, soit le jour-même du début des Jeux Olympiques de Pékin : "Le lendemain, le conseil de sécurité a été convoqué immédiatement pour en délibérer, voir ce qu’il fallait faire. Les grands principes du droit international avaient été mis en question et à ce moment et il y a eu pas mal de discussions. Il y avait certes une atmosphère de crise, mais précisément, l’une des caractéristiques du Conseil de sécurité c’est que l’on tient toujours la tête froide, on évite de dramatiser. Au contraire, nous essayons par le débat rationnel de dédramatiser les questions qui nous parviennent et c’est dans une négociation entre négociateurs, ambassadeurs, ministres " matures " si je puis dire, que nous essayons de trouver des solutions."

Connaître sa place

Et dans cet organe composé de 15 membres (cinq permanents et dix qui sont élus pour un mandat de deux ans), chacun peut intervenir dans le débat sans craindre une éventuelle condescendance de la part des "grands" que sont les Etats-Unis, la Chine et la Russie.

"Que vous soyez grand ou moins grand, ceci n’importe pas vraiment pour ce qui concerne l’apport que vous pouvez faire à un débat qui tend à pouvoir trouver une solution à un problème, explique Johan Verbeke. "Grand ou pas grand, ce qui compte, c’est la qualité de votre travail. Mais il faut connaître sa place et il faut savoir quelle est la place d’un pays comme la Belgique dans une enceinte où se retrouvent les grands. Mais lorsqu’un dossier africain est sur l’agenda, rien ne vous empêche d’être le premier à intervenir dans le débat. Cela dépend de la question qui est sur la table, de l’apport que vous pouvez faire, de la dynamique de négociation, où vous entrez au juste moment pour faire peut-être basculer le dossier dans un sens que vous estimez être le bon."

Ce qui ne veut évidemment pas dire que chaque pays peut se considérer l’égal d’une grande puissance, même si ces grandes puissances peuvent aussi avoir besoin d’alliés dans la construction éventuelle d’un accord, surtout s’il faut passer par le vote.