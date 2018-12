Anas Aremeyaw Anas, le journaliste (littéralement) masqué qui s'attaque à la corruption au Ghana

Porté aux nues par l’ancien président Barack Obama, le journaliste le plus célèbre du Ghana, mais également du continent, dissimule son visage en public, menacé à la suite des révélations de ses enquêtes sur la corruption dans le milieu du football et la police ou bien encore les violations des droits de l’Homme dans les prisons.

Anas Aremeyaw Anas est un paradoxe. Il est le journaliste le plus célèbre du Ghana et pourtant, personne ne connaît son visage. Anas n’apparaît en public qu’affubler d’un bob et d’un voile de perles qui lui dissimulent la chevelure et la figure. La raison ? Le journaliste est menacé de mort à la suite des nombreuses révélations de ses enquêtes, réalisées en caméra cachée. Corruption dans la fédération ghanéenne de football, dans la police, violations des droits de l’Homme dans les prisons et les hôpitaux psychiatriques, assassinats d’albinos en Tanzanie… Anas met à nu les errements de la société ghanéenne, mais également du continent africain.

>> À lire aussi : Tollé au Ghana après une vidéo montrant la corruption de juges

Le rendez-vous est donné dans un immeuble sans âme en banlieue d’Accra, la capitale. Les lieux sont gardés par plusieurs hommes. Anas Aremeyaw Anas vit en permanence sous protection. "Je n’ai pas peur. De nombreux journalistes sont morts, et d’autres vont continuer de mourir. Mais ils gardent un sourire sur le visage sachant qu’ils se sont battus pour la vérité", estime-t-il. Seule la voix du journaliste est connue. Sa diction est posée, calme, suave. "Si jamais il devait m’arriver quelque chose, n’importe qui avec une passion peut prendre le relais et devenir Anas, voire même un meilleur Anas", déclare-t-il.