Anak Krakatoa, Nyiragongo, Ontake : les éruptions volcaniques les plus meurtrières de ces dernières années (vidéos)

Alors que la République démocratique du Congo (RDC) connaît en ce moment une intense éruption du volcan Nyiragongo, cet événement intervient comme une piqûre de rappel qui atteste à quel point la nature peut être violente. Des coulées de lave ont englouti plusieurs habitations et le bilan est, pour l’heure, de cinq morts. Mais les réveils de volcans sont nombreux. Chaque année, ces géants sortent de terre et font parfois de nombreuses victimes. Retour sur les éruptions les plus meurtrières de ces dernières années. Évacuations, coulées de lave, séismes, les éruptions sont toujours accompagnées de phénomènes naturels qui peuvent s’avérer extrêmement violents. Depuis toujours, ces géants qui rythment nos paysages d’aspérités sont source de fascination mais aussi de crainte. Et pour cause, leurs réveils ont déjà causé de nombreux décès partout dans le monde.

White Island en 2019, 22 morts Le 9 décembre, le volcan de White Island, dans le nord de la Nouvelle-Zélande, entre en éruption alors que 47 personnes, principalement des touristes australiens, se trouvaient à proximité, malgré un niveau d'alerte relevé quelques semaines plus tôt. La catastrophe a fait 22 morts et une douzaine de blessés graves. Dix sociétés et trois personnes ont été inculpées fin novembre 2020 pour avoir manqué à leurs obligations en matière de sécurité. Éruption d'un volcan en Nouvelle-Zélande : au moins cinq morts - JT 19h30 - 09/12/2019 L'actualité nous emmène aussi en Nouvelle-Zélande où l'éruption d'un volcan a piégé de nombreux touristes. Ils étaient une cinquantaine à visiter le site, tous ont été surpris par les jets de cendre et de roche.

Anak Krakatoa en 2018, 420 morts Le 22 décembre, l'éruption du volcan indonésien Anak Krakatoa provoque son effondrement partiel dans le détroit de la Sonde. Plus de 150 millions de m³ de rochers et de cendres tombent dans l'océan, provoquant un raz-de-marée sur les rivages entre Sumatra et Java. Plus de 420 personnes sont tuées, 7.200 blessées. "L'enfant de Krakatoa" gronde en Indonésie - 23/12/2018 Le volcan responsable d'un tsunami meurtrier qui a frappé l'Indonésie samedi soir a émergé des eaux il y a 90 ans, formé par le légendaire Krakatoa. Il est sous haute surveillance depuis dix ans. Indonésie: vues aériennes de l'éruption du volcan Anak Krakatoa - 24/12/2018

Volcàn de Fuego en 2018, au moins 200 morts Le 3 juin, le volcan de Fuego, à 35 km au sud-est de la capitale guatémaltèque, entre en éruption et déclenche des avalanches de lave et de cendres ardentes sur plusieurs communes. Cette nuée ardente – un phénomène semblable à celui qui a détruit Pompéi (sud de l’Italie) en 79 av. JC – rase le village de San Miguel Los Lotes, faisant quelque 200 morts et 230 disparus. Eruption volcanique au Guatemala - JT 13h - 04/06/2018 Evoquons cette situation critique au Guatemala. L'éruption d'un volcan a entraîné la mort d'au moins 25 personnes. Nous allons le voir sur les images commentées par Eric Destiné, la lave et les cendres se sont répandus dans une vaste zone.

Ontake en 2014, 43 morts Le volcan Ontake qui culmine à 3067 mètres d’altitude au centre du Japon, se réveille le 27 septembre, projetant d’épais nuages de fumée, de cendres et de pierres. Une soixantaine de randonneurs sont tués. Cette catastrophe est la pire de ce type dans l’archipel depuis la fin de la guerre. En 1991, l’éruption du mont Unzen avait fait 43 morts, dont les volcanologues français Maurice et Katia Krafft et le chercheur américain Harry Glicken.

D'imposantes nuées de fumée se sont échappées du volcan - © ADEK BERRY - AFP Sinabung en 2014, 16 morts au moins Sur l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'Indonésie, au moins 16 personnes meurent dans une spectaculaire éruption début février du volcan Sinabung qui s'était réveillé cinq mois plus tôt après 400 ans de sommeil. En mai 2016, des villages sont ensevelis après une nouvelle éruption faisant au moins sept morts.

Merapi en 2010, plus de 300 morts L’éruption en octobre du Merapi (près de 2900 m d’altitude) fait plus de 300 morts et entraîne le déplacement de 280.000 personnes. C’est la plus forte éruption depuis 1872 de ce volcan situé dans une région très peuplée au centre de l’île de Java, même si celle de 1930 avait été plus meurtrière (1300 morts). En 1994, une autre éruption avait fait 60 morts.

Nyiragongo en 2002, plus de 600 morts En RDC, sur les hauteurs de Goma, le Nyirangongo qui culmine à plus de 3000 mètres, entre en éruption mi-janvier, faisant plus d'une centaine de morts. L'éruption la plus meurtrière de ce volcan qui est à nouveau entrée en éruption ce 22 mai, a fait plus de 600 morts et a eu lieu en 1977.

Les volcans, une longue histoire rythmée d’éruptions La plus célèbre éruption volcanique de l’histoire est celle du Vésuve, dans le sud de l’actuelle Italie, qui a détruit Pompéi et Herculanum en 79 après JC. L’explosion du volcan Krakatoa en Indonésie, en 1883, dont le bilan est estimé à 36.000 morts, est considérée comme la plus importante jamais observée : le jet de cendres et fumée, jusqu’à 20.000 mètres d’altitude, plonge la région dans une nuit totale. L’éruption a provoqué un tsunami dont les vagues ont fait le tour du monde.